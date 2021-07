Находчивый муж нашел нестандартный способ подстричь волосы жене и прославился (видео)

Муж нашел нестандартный способ подстричь волосы жене

Пользовательница TikTok под ником ramboave попросила своего мужа немного подрезать ей волосы, и он согласился. Сначала мужчина все делал как обычно: достал расческу и ножницы и расчесал волосы жены. Но затем супруг решил применить нестандартный подход: чтобы сделать идеально ровный срез, он использовал строительный уровень. И, как ни странно, это отлично сработало. Жену результат порадовал.

Комментаторы хвалили мужчину за находчивость.

«Уровень! А мужчина изобретателен», «Отличная работа!», «Он так тщательно все проверял, молодец», «Очень оригинально, надо попробовать», - комментируют видео пользователи сети.

