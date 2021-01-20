Курьезные ретро-фото, авторы которых баловались фотошопом задолго до его появления

«Мой прадедушка использовал фотошоп еще до фотошопа», - шутят пользователи сети

Представьте ситуацию — сидит человек у себя дома, а на дворе самое начало 20-го века. Фотография уже изобретена и давно используется, только вот до фотошопа еще 100 лет. Что же делать, если очень уж хочется побаловаться с эффектами на снимках: кое-что приукрасить, убрать ненужное или обмануть всех, якобы запечатлев нечто фантастическое?

Не переживайте за наших прабабушек и прадедушек — они и без этого нашего фотошопа умудрялись выдумывать способы, как превратить простые снимки в нечто удивительное. Взгляните на эти примеры старинного докомпьютерного фотомонтажа и почувствуйте гордость за мастеров из прошлого и их фантазию!

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