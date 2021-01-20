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    Курьез

    Курьезные ретро-фото, авторы которых баловались фотошопом задолго до его появления

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    Курьезные ретро-фото, авторы которых баловались фотошопом задолго до его появления

    «Мой прадедушка использовал фотошоп еще до фотошопа», - шутят пользователи сети

    Представьте ситуацию — сидит человек у себя дома, а на дворе самое начало 20-го века. Фотография уже изобретена и давно используется, только вот до фотошопа еще 100 лет. Что же делать, если очень уж хочется побаловаться с эффектами на снимках: кое-что приукрасить, убрать ненужное или обмануть всех, якобы запечатлев нечто фантастическое?

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    5. «Комната с глазом», Морис Табар, 1930 год
    3. «Мощное столкновение», 1914 год
    9. «Херст над людьми», Барбара Морган, 1939 год
    4. «Мужчина жонглирует своими головами», неизвестный автор, ~1880 год
    6. «Дирижабль пришвартован к Эмпайр-стейт-билдинг», неизвестный автор, 1930 год
    12. «Мой прадедушка использовал фотошоп ещё до фотошопа», 1950-е годы
    7. «Мечта № 1: Электротехника для дома», Грета Штерн, 1949 год
    1. «Мужчина на крыше с одиннадцатью мужчинами на плечах», неизвестный автор, 1930 год
    2. «Рождественская открытка», Ангус МакБин, 1950 год
    8. «Анри де Тулуз-Лотрек как художник и как модель», Морис Гибер, 1891 год
    11. «Группа тринадцати обезглавленных солдат», неизвестный автор, 1910 год
    10. «Двуглавый человек», неизвестный автор, ~1855 год
    15. «Мужчина в бутылке», Джон Хиггинс, ~1888 год
    16. «Портрет Линкольна», 1865 год
    13. «Сцена убийства и обезглавливания», неизвестный автор, 1870 год
    14. «Прыжок в пустоту», Ив Кляйн, 1960 год

    Не переживайте за наших прабабушек и прадедушек — они и без этого нашего фотошопа умудрялись выдумывать способы, как превратить простые снимки в нечто удивительное. Взгляните на эти примеры старинного докомпьютерного фотомонтажа и почувствуйте гордость за мастеров из прошлого и их фантазию!

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики.

    Пользователи портала Reddit частенько публикуют смешные и чудные фотографии своих питомцев в специальном разделе под названием «Да что вообще не так с моей кошкой?». Самые забавные снимки мы собрали в этом материале.

     Читайте также: Забота ретривера о младенце растрогала соцсети (фото)
    Теги: фотография шутки курьез
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