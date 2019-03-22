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    Курьез

    Модный дом Gucci запустил в продажу грязную обувь

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    Модный дом Gucci запустил в продажу грязную обувь

    Стоимость люксовой новинки велика, но это объясняется тем, что дизайнеры приняли решение искусственно состарить и загрязнить модели

    Все новое – это хорошо забытое старое. Наверно, именно такой слоган можно подобрать под новую обувь от модного итальянского бренда Gucci.

    Недавно модный дом выпустил кроссовки Cruise 2019, которые украшены красно-зелёными фирменными полосками компании. Но это не главное – внешний вид обуви совсем не похож на новую. Именно к этому стремился производитель, чтобы кроссовки имели загрязненный и потертый от старости вид.

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    Модный дом Gucci запустил в продажу грязную обувь
    Модный дом Gucci запустил в продажу грязную обувь
    Модный дом Gucci запустил в продажу грязную обувь
    Модный дом Gucci запустил в продажу грязную обувь
    Модный дом Gucci запустил в продажу грязную обувь

    Дизайнеры Gucci признается, что на создание образа их вдохновил спортивный стиль, который был популярен в 1970 годах. Но это только внешне обувь грязная и старая, цена, которая на нее установлена, ничуть не выдает времени, а скорее наоборот, намекает на будущее. За одну пару просят 870 долларов.

     

    мода и красота одежда
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