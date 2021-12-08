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    На этих модников-самородков просто невозможно не обратить внимание (фото)

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    На этих модников-самородков просто невозможно не обратить внимание (фото)

    Подборка курьезных фото

    Мода – это такая штука, которая паразитирует сама на себе, себя же высмеивает, а заодно выкачивает денежки из доверчивых потребителей. То есть, следовать модным тенденциям глупо и дорого почти всегда, особенно если нет собственного мнения.

    И наоборот, если оно есть, то всегда можно подобрать или даже создать наряд по своему вкусу, чтобы все от восхищения рты разинули. За примерами далеко ходить не надо, вот они!

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    На этих модников-самородков просто невозможно не обратить внимание (фото)
    На этих модников-самородков просто невозможно не обратить внимание (фото)
    На этих модников-самородков просто невозможно не обратить внимание (фото)
    На этих модников-самородков просто невозможно не обратить внимание (фото)
    На этих модников-самородков просто невозможно не обратить внимание (фото)
    На этих модников-самородков просто невозможно не обратить внимание (фото)
    На этих модников-самородков просто невозможно не обратить внимание (фото)
    На этих модников-самородков просто невозможно не обратить внимание (фото)
    На этих модников-самородков просто невозможно не обратить внимание (фото)
    На этих модников-самородков просто невозможно не обратить внимание (фото)
    На этих модников-самородков просто невозможно не обратить внимание (фото)
    На этих модников-самородков просто невозможно не обратить внимание (фото)
    На этих модников-самородков просто невозможно не обратить внимание (фото)

    «Покупал жене платье, а прислали какие-то мусорные пакеты», «Редко вот так встретишь тигра, которые охотится на рынке за яблочками», «С этой жабкой лучше не шутить, она слишком серьезно настроена», «Перчатки надо носить по регламенту, а украшения – для души!», «Как же не комфортно на них смотреть. Хочется взять и повернуть их на место», – шутят в комментариях пользователи сети.

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    Теги: шутки курьез
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    На этих модников-самородков просто невозможно не обратить внимание (фото)