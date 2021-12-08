На этих модников-самородков просто невозможно не обратить внимание (фото)

Подборка курьезных фото

Мода – это такая штука, которая паразитирует сама на себе, себя же высмеивает, а заодно выкачивает денежки из доверчивых потребителей. То есть, следовать модным тенденциям глупо и дорого почти всегда, особенно если нет собственного мнения.

И наоборот, если оно есть, то всегда можно подобрать или даже создать наряд по своему вкусу, чтобы все от восхищения рты разинули. За примерами далеко ходить не надо, вот они!

«Покупал жене платье, а прислали какие-то мусорные пакеты», «Редко вот так встретишь тигра, которые охотится на рынке за яблочками», «С этой жабкой лучше не шутить, она слишком серьезно настроена», «Перчатки надо носить по регламенту, а украшения – для души!», «Как же не комфортно на них смотреть. Хочется взять и повернуть их на место», – шутят в комментариях пользователи сети.

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