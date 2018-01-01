На костюме супергероини из фильма «Человек-муравей и Оса» обнаружили изображение мужского полового органа

Неожиданный рисунок обнаружили пользователи соцсетей

Сегодня Голливуд превращается в подобие минного поля, а продюсеры, режиссеры, актеры и вообще сопричастные – в саперов: потенциальные зрители всё чаще обижаются на самые нелепые вещи, а благодаря Twitter и другим соцсетям жалобы обиженных распространяются со скоростью лесного пожара. Неожиданно в списке «обидчиков» оказалась



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Неожиданный рисунок обнаружили пользователи соцсетей

Сегодня Голливуд превращается в подобие минного поля, а продюсеры, режиссеры, актеры и вообще сопричастные – в саперов: потенциальные зрители всё чаще обижаются на самые нелепые вещи, а благодаря Twitter и другим соцсетям жалобы обиженных распространяются со скоростью лесного пожара.

Неожиданно в списке «обидчиков» оказалась Marvel – после того, как дотошные интернет-пользователи обнаружили в дизайне костюма героини грядущего «Человека-муравья 2» изображение мужского полового органа.

Если теперь, оказавшись на сиквеле «Человека-муравья» в кино, вы уже не сможете нормально воспринимать героиню Эванджелин Лилли, Осу, в супергеройском костюме – благодарите соцсети. А изображение костюма, оказывается, достаточно было просто перевернуть, чтобы получилось вот что: Сама по себе ситуация достаточно абсурдна, что не отменяет главного: в соцсетях уже разгорается бурное обсуждение, звучат такие слова, как «неслыханно», «оскорбительно» и прочее, от чего Marvel вполне может занервничать (оскорбили ведь не просто зрителей, но еще и женщину-героиню, а обиженные женщины с недавних пор в Голливуде стали особой силой). Большинство задается вопросом – неужели этого никто не заметил, когда костюм героини еще только продумывали и разрабатывали.

Джерело: popcornnews