На костюме супергероини из фильма «Человек-муравей и Оса» обнаружили изображение мужского полового органа
- Сьогодні, 19:45
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Неожиданный рисунок обнаружили пользователи соцсетей
Если теперь, оказавшись на сиквеле «Человека-муравья» в кино, вы уже не сможете нормально воспринимать героиню Эванджелин Лилли, Осу, в супергеройском костюме – благодарите соцсети. А изображение костюма, оказывается, достаточно было просто перевернуть, чтобы получилось вот что:
Сама по себе ситуация достаточно абсурдна, что не отменяет главного: в соцсетях уже разгорается бурное обсуждение, звучат такие слова, как «неслыханно», «оскорбительно» и прочее, от чего Marvel вполне может занервничать (оскорбили ведь не просто зрителей, но еще и женщину-героиню, а обиженные женщины с недавних пор в Голливуде стали особой силой). Большинство задается вопросом – неужели этого никто не заметил, когда костюм героини еще только продумывали и разрабатывали.
Джерело: popcornnews