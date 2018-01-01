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    Фильм «Приключения Паддингтона 2» установил рекорд по положительным отзывам

    Семейный фильм собрал 165 положительных рецензий от авторитетных изданий
    Комедия «Приключения Паддингтона 2», которая вышла в украинских кинотеатрах на этой неделе, установила рекорд по количество положительных отзывов на агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes. Еще ни один фильм не собирал на этом ресурсе такого количества высоких оценок и положительных обзоров. При этом у ленты нет ни единого
    • Сьогодні, 20:37
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    &laquo;Приключения Паддингтона 2&raquo;&nbsp;
    «Приключения Паддингтона 2» 

    Семейный фильм собрал 165 положительных рецензий от авторитетных изданий

    Комедия «Приключения Паддингтона 2», которая вышла в украинских кинотеатрах на этой неделе, установила рекорд по количество положительных отзывов на агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes.

    Еще ни один фильм не собирал на этом ресурсе такого количества высоких оценок и положительных обзоров. При этом у ленты нет ни единого отрицательного отзыва. На данный момент у картины 165 рецензий.

    В ноябре прошлого года такой рекорд установила мелодрама Греты Гервиг «Леди Птица». Со временем эта лента все же получила негативные оценки, что несколько подкосило ее рейтинг.

    Ресурс Rotten Tomatoes собирает рецензии и отзывы на фильмы в авторитетных изданиях. Каждый текст о фильме относится к одному из двух групп «скорее положительные» или «скорее негативные».

    При этом модераторы ресурса отмечают, что даже 100% рейтинг того или иного фильма не означает, что он относится к числу лучших фильмов в истории.

     

    Джерело: Bird In Flight

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