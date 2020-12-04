Небритые подмышки самой популярной модели плюс-сайз вызвали споры в сети (видео)

Публикация набрала больше 50 тысяч лайков

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм опубликовала в соцсетях откровенное видео и подверглась критике в сети. Ролик появился на ее странице в Instagram.

На кадрах 32-летняя знаменитость позирует полуобнаженной в душевой кабинке, прикрыв части тела серым полотенцем. Она нанесла на тело скраб и рассказала о том, что ей нравится устраивать себе спа-процедуры дома. При этом во время действий Грэм было видно, что у нее небритые подмышки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Публикация набрала больше 50 тысяч лайков и вызвала споры среди поклонников модели. Так, одни пользователи обругали ее внешний вид. «Пожалуйста, побрей подмышки», «Да пошла ты, волосатая Эшли», «Почему ты не побрилась?», «Для меня бритье подмышек входит в понятие хорошей гигиены», — возмущались они.

Другие, напротив, оценили естественную красоту звезды. «Ты такая красивая, естественная и уверенная в себе! Мне нравится смотреть твои видео», «Рада видеть волосатые подмышки!», «Ты очаровательна», «Продолжай сиять, прекрасная душа», «Идеальная!» — высказывались фанаты.

Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.