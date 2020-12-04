  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Небритые подмышки самой популярной модели плюс-сайз вызвали споры в сети (видео)

    • Розсилка
    Модель&nbsp;Эшли Грэм - Небритые подмышки самой популярной модели плюс-сайз вызвали споры в сети (видео)
    Модель Эшли Грэм
    instagram.com/ashleygraham/

    Публикация набрала больше 50 тысяч лайков

    Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм опубликовала в соцсетях откровенное видео и подверглась критике в сети. Ролик появился на ее странице в Instagram.

    На кадрах 32-летняя знаменитость позирует полуобнаженной в душевой кабинке, прикрыв части тела серым полотенцем. Она нанесла на тело скраб и рассказала о том, что ей нравится устраивать себе спа-процедуры дома. При этом во время действий Грэм было видно, что у нее небритые подмышки.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

    Публикация набрала больше 50 тысяч лайков и вызвала споры среди поклонников модели. Так, одни пользователи обругали ее внешний вид. «Пожалуйста, побрей подмышки», «Да пошла ты, волосатая Эшли», «Почему ты не побрилась?», «Для меня бритье подмышек входит в понятие хорошей гигиены», — возмущались они.

    Другие, напротив, оценили естественную красоту звезды. «Ты такая красивая, естественная и уверенная в себе! Мне нравится смотреть твои видео», «Рада видеть волосатые подмышки!», «Ты очаровательна», «Продолжай сиять, прекрасная душа», «Идеальная!» — высказывались фанаты.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

     Читайте также: Холостячки, пацанки и опарыши: что смотрели украинцы на YouTube в 2020 году
    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies