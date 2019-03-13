Недавно родившая женщина воссоздала фотографии моделей Victoria’s Secret



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boredpanda.com

Многие женщины набирают лишние килограммы во время беременности

Но не у многих хватает смелости сравнить себя с моделями Victoria’s Secret, но Хана Эрскин сделала это во имя всех рожавших женщин.

Как и большинство женщин, Хана Эрскин сильно прибавила в весе во время беременности. Но она не расстроилась, а также не впала в уныние из-за своего послеродового тела, поскольку была переполнена радостью и любовью к своей дочери.

Однако через несколько недель после родов она встретила парня, которого она знала еще с университета. Его первые слова были: «Ого, ты набрала много веса! Сделай что-нибудь с этим, чтобы снова стать привлекательной».

Вернувшись домой, Хана провела некоторое время, глядя в зеркало, оценивая свое послеродовое тело, и внезапно почувствовала себя очень непривлекательной. Она начала сравнивать себя со всеми худыми девушками и осознала, что проигрывает им.

Женщина также поняла, что послеродовое тело — это то, о чем мы не часто слышим. Есть распространенное мнение, что «послеродовое тело или, по сути, любое тело, не похожее на модельное, — непривлекательное, поэтому вы не должны показывать его, пока не вернетесь в форму».

«Даже в моем окружении довольно много женщин, которые изо всех сил стараются выглядеть как эти худые модели. Они мало едят, испытывают сильный стресс и всё потому, что хотят быть привлекательными, основываясь на стандартах красоты», — сказала Хана Эрскин.

«Я решила сфотографировать себя, чтобы преодолеть негативные чувства, которые внезапно возникли у меня по поводу моего послеродового тела, а также показать другим, что здесь нечего стыдиться. Я также решила придать мои фотографиям материнскую окраску. Когда я посмотрела на готовые снимки, то почувствовала себя толстой и некрасивой. Мне захотелось отретушировать свои фотографии»

«Но потом я вспомнила реальную цель фотосессии и не стала редактировать свое тело. Я никогда не буду выглядеть как модель, и я это знаю. Я люблю себя и свое тело - моя дочь росла в нем девять месяцев, поэтому для меня и для моего партнера это самое удивительное тело в мире».

«Вы прекрасны именно такими, какие вы есть. Просто перестаньте сравнивать себя с другими. Это невероятно сложно, но как только вы справитесь с этим, вы внезапно почувствуете себя счастливым и свободным».

Джерело: boredpanda.com