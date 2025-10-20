Головна Скотч Курйоз
Волосся повертається в моду? Стрінги від Кім Кардаш’ян підірвали мережу

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Стрінги з «лобковим» волоссям від Skims стали хітом за день
фото: Skims

Колекція нижньої білизни Кім Кардаш’ян під назвою «The Ultimate Bush» миттєво викликала ажіотаж у соцмережах

Американська бізнесвумен і телезірка Кім Кардаш’ян представила мінімалістичні стрінги з накладним «лобковим волоссям». Незважаючи на дивакуватий дизайн, усі трусики розкупили менш ніж за добу, а соцмережі заполонили коментарі користувачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на бренд SKIMS.

Колекція нижньої білизни від бренду SKIMS під назвою «The Ultimate Bush» включає стрінги з імітацією лобкового волосся різних відтінків та текстур. Рекламну кампанію подали у вигляді відео, стилізованого під телевікторину 1970-х років під назвою «Does the Carpet Match the Drapes» («Чи збігається колір килима зі шторами?»). У ролику ведучий пропонує глядачам вгадати, чи збігається колір волосся моделей «унизу» з кольором їхнього волосся на голові.

З моменту запуску колекція сколихнула соцмережі – користувачі активно обговорювали новинку, а вся лінійка білизни була розкуплена менш ніж за добу, ставши справжнім трендом. 

Соцмережі киплять: фанати та критики обговорюють дивовижні стрінги від Skims
Соцмережі киплять: фанати та критики обговорюють дивовижні стрінги від Skims
Скріншот коментарів під постом Tetiana Golub-new у Facebook
Користувачі Facebook обговорюють несподівану новинку
Користувачі Facebook обговорюють несподівану новинку
Скріншот коментарів під постом Tetiana Golub-new у Facebook
Під постом шквал реакцій і емоцій від незвичайного дизайну колекції
Під постом шквал реакцій і емоцій від незвичайного дизайну колекції
Скріншот коментарів під постом Tetiana Golub-new у Facebook
Колекція стрінгів Skims «The Ultimate Bush» стала вірусною за день»
Колекція стрінгів Skims «The Ultimate Bush» стала вірусною за день»
Скріншот коментарів під постом Tetiana Golub-new у Facebook

Нагадаємо, що у серпні популярність табі серед росіян сягнула піку: витрати на ці «козлячі» тапки перевищили витрати на продукти харчування. За даними SHOT, на покупку цього традиційного японського взуття було витрачено майже 600 млн рублів (приблизно 297,6 млн грн). Незвичний тренд привернув увагу користувачів соцмереж, адже табі раніше асоціювалися переважно з японським костюмом та культурними заходами.

