Волосся повертається в моду? Стрінги від Кім Кардаш’ян підірвали мережу

Стрінги з «лобковим» волоссям від Skims стали хітом за день

Колекція нижньої білизни Кім Кардаш’ян під назвою «The Ultimate Bush» миттєво викликала ажіотаж у соцмережах

Американська бізнесвумен і телезірка Кім Кардаш’ян представила мінімалістичні стрінги з накладним «лобковим волоссям». Незважаючи на дивакуватий дизайн, усі трусики розкупили менш ніж за добу, а соцмережі заполонили коментарі користувачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на бренд SKIMS.

Колекція нижньої білизни від бренду SKIMS під назвою «The Ultimate Bush» включає стрінги з імітацією лобкового волосся різних відтінків та текстур. Рекламну кампанію подали у вигляді відео, стилізованого під телевікторину 1970-х років під назвою «Does the Carpet Match the Drapes» («Чи збігається колір килима зі шторами?»). У ролику ведучий пропонує глядачам вгадати, чи збігається колір волосся моделей «унизу» з кольором їхнього волосся на голові.

З моменту запуску колекція сколихнула соцмережі – користувачі активно обговорювали новинку, а вся лінійка білизни була розкуплена менш ніж за добу, ставши справжнім трендом.

Соцмережі киплять: фанати та критики обговорюють дивовижні стрінги від Skims Скріншот коментарів під постом Tetiana Golub-new у Facebook

Користувачі Facebook обговорюють несподівану новинку Скріншот коментарів під постом Tetiana Golub-new у Facebook

Під постом шквал реакцій і емоцій від незвичайного дизайну колекції Скріншот коментарів під постом Tetiana Golub-new у Facebook

Колекція стрінгів Skims «The Ultimate Bush» стала вірусною за день» Скріншот коментарів під постом Tetiana Golub-new у Facebook

