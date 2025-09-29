Головна Світ Соціум
У Росії стали трендом «козлячі» тапки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
У Росії стали трендом «козлячі» тапки
Раніше табі були частиною традиційного японського костюма
фото з відкритих джерел

Витрати на дивне взуття серед росіян були вищими, ніж на продукти харчування 

У серпні росіяни поставили рекорд і витратили майже 600 млн рублів (297,6 млн грн) на покупку табі – традиційного японського різновиду балеток з роздільним носком, яку в народі називають «козлячими тапками». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал SHOT.

За даними Центру розвитку перспективних технологій (ЦРПТ), це максимальний показник видатків на взуття за останні чотири роки.

За даними фахівців, витрати були настільки несподівано високими, що перевершили витрати на кафе та продукти харчування за аналогічний період. Повідомляється, що найбільшою популярністю користувалися табі в Москві і Санкт-Петербурзі.

Традиційне японське взуття стало популярним серед росіян
Традиційне японське взуття стало популярним серед росіян

Примітно, що табі були частиною традиційного японського костюма, забезпечуючи комфорт і природне положення пальців ніг. Але останнім часом вони завоювали популярність як модний аксесуар у всьому світі.

Раніше повідомлялося про зміну споживчих уподобань росіян на користь нестандартних моделей. Так, наприклад, зараз стала популярна мода на 1990-і роки, оскільки громадяни країни-агресорки нібито «втомилися від мінімалізму в одязі». Також знову в тренді штани клеш, міні-спідниці із заниженою талією, бомбери та взуття на платформі.

Нагадаємо, представники покоління Z  змінюють підхід до споживання, демонстративно відмовляючись від покупок у люксових бутиках. Експерти дійшли висновку, що традиційні маркетингові стратегії більше не працюють з молодими людьми, орієнтованими на цінності, а не на статус.

рекорд мода росіяни

