Наречена Дмитра Кулеби здивувала танцями на концерті Монатіка: соцмережі гудуть (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Українці зауважили, що Дмитру Кулебі схоже не було цікаво на концерті Дмитра Монатіка
Відео зі смішним танцем нереченої Дмитра Кулеби у Національній опері розлетілося мережею

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його наречена, піарниця Світлана Павелецька відвідала концерт Дмитра Монатіка у Національній опері України. У мережі розкритикували майбутню дружину ексміністра через відео її танців, яке поширилося мережею, передає «Главком».

На відео з нареченою Дмитра Кулеби, яке розлетілося мерею можна побачити, як вона доволі смішно танцює, сидячи на місці. На що неодноначно реагує її неречений. Це та те, що Дмитру Кулебі схоже не було цікаво на концерті Дмитра Монатіка, а його обраниці натомість було весело, теж прокоментували користувачі.

У коментарях українці також часто згадували Дмитру Кулебі його слова, які він сказав під час одного інтерв’ю: «Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо боротися лопатами». Водночас йому дорікнули, що він відвідує концерти під час війни. «З почесних гостей був Кулеба, якому було не до танців – він весь час думав, як він буде воювати лопатою. Зате його Кулебяка відірвалась по повній», – написала одна з користувачів.

Інші ж коментатори вважають, що беземоційна поведінка ексміністра пов’язана з тим, що йому було соромно за свою наречену, а інші ж вважають інакше. «У мене стійке відчуття, що Дмитру Івановичу пекуче, нестерпно соромно. Що він готовий провалитися і під підлогу, і під підвал, хоча стоїчно робить вигляд, що не помічає цього трешу. Принаймні, як щасливий закоханий він точно не виглядає...» – написала користувачка, яка поширила відео з майбутнім подружжям.

Крім цього, українці обурилися самим виступом Дмитра Монатіка у Національній опері. На думку користувачів, це не місце для подібних концертів. «Мохнатік переплюнув 95 квартал і влаштував діскотєку в Національній опері України», – пише користувачка. Щодо цього висловилася ще одна українка: «А мене вкурвлює, що цей Монатік в Національній Опері виступає….хіба то місце для його так званого мистецтва?»

Нагадаємо, що колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та підприємиця Світлана Павелецька оголосили про заручини. «Я давав інтерв'ю і попросив вас не руйнувати один сюрприз. Так от, поки ви там монтуєте, цей сюрприз відбувся. Я освідчився Світлані», – сказав Кулеба. Раніше політик неодноразово зізнавався, що ставився до шлюбу скептично, але з часом змінив свою думку. 

Раніше «Главком» повідомляв про те, що колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що коли йому прийде повістка до війська, він тікати не буде. Ексміністр додав, що саме через те, що тривалий час «займався війною», він не пішов воювати добровольцем.

Теги: Дмитро Кулеба відео соцмережі

