Житель Нової Зеландії проковтнув яйце Фаберже за $19 тис

Чоловіка заарештували після крадіжки дорогоцінного яйця Фаберже в ювелірному магазині Окленда

Жителю Нової Зеландії висунули обвинувачення у крадіжці після того, як він, імовірно, вкрав яйце Фаберже вартістю понад 33,5 тисяч новозеландських доларів ($19,3 тис.) із магазину Partridge Jewellers у центрі Окленда. Про це повідомляє BBC.

Підозрюваний нібито проковтнув коштовність і пройшов медичне обстеження. Він залишився під вартою, а яйце Фаберже досі не знайдено.

За інформацією ювелірного магазину, коштовність прикрашена 60 білими діамантами і 15 синіми сапфірами, а всередині міститься мініатюрний восьминіг із 18-каратного золота.

Яйце Octopussy було створено за мотивом однойменного фільму про Джеймса Бонда 1983 року, який зосереджений на складній крадіжці яйця Фаберже.

Крім того, чоловікові висунули обвинувачення у крадіжці iPad із того самого магазину 12 листопада та викраденні аксесуарів для домашніх тварин на суму близько 100 тисяч новозеландських доларів із приватного будинку наступного дня. Підозрюваний знову постане перед судом 8 грудня.

