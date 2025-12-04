Головна Скотч Курйоз
Житель Нової Зеландії проковтнув яйце Фаберже за $19 тис

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Коштовність прикрашена 60 білими діамантами та 15 синіми сапфірами, а всередині міститься мініатюрний восьминіг із 18-каратного золота
фото: BBC

Чоловіка заарештували після крадіжки дорогоцінного яйця Фаберже в ювелірному магазині Окленда

Жителю Нової Зеландії висунули обвинувачення у крадіжці після того, як він, імовірно, вкрав яйце Фаберже вартістю понад 33,5 тисяч новозеландських доларів ($19,3 тис.) із магазину Partridge Jewellers у центрі Окленда. Про це повідомляє BBC.

Підозрюваний нібито проковтнув коштовність і пройшов медичне обстеження. Він залишився під вартою, а яйце Фаберже досі не знайдено.

За інформацією ювелірного магазину, коштовність прикрашена 60 білими діамантами і 15 синіми сапфірами, а всередині міститься мініатюрний восьминіг із 18-каратного золота.

Яйце Octopussy було створено за мотивом однойменного фільму про Джеймса Бонда 1983 року, який зосереджений на складній крадіжці яйця Фаберже.

Крім того, чоловікові висунули обвинувачення у крадіжці iPad із того самого магазину 12 листопада та викраденні аксесуарів для домашніх тварин на суму близько 100 тисяч  новозеландських доларів із приватного будинку наступного дня. Підозрюваний знову постане перед судом 8 грудня.

Нагадаємо, що в японській префектурі Нара 70-річний чоловік був госпіталізований з отруєнням після того, як довірився програмі зі штучним інтелектом (ШІ), яка неправильно ідентифікувала отруйний гриб як безпечний. 

У США жінка розлучилася після 25 років шлюбу після того, як чоловік під час річниці весілля з’їв її шматок десерту. За словами жінки, цей випадок символізував тривалу відсутність уваги та поваги в їхніх стосунках.

