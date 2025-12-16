Головна Скотч Курйоз
У Бразилії через негоду впала 24-метрова копія статуї Свободи (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Конструкція була встановлена в 2020 році
фото: Reuters

Сильні пориви вітру спричинили падіння копії нью-йоркської статуї

На півдні Бразилії через сильні пориви вітру 15 грудня завалилася копія нью-йоркської статуї Свободи заввишки 24 метри. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на G1, Metrópoles та Jornal Correio.

Подія сталася в місті Гуаїба, що в Порту-Алегрі. Раніше система цивільної оборони оголосила червоний рівень небезпеки для мешканців Порту-Алегрі через сильні вітри. Людям радили не виходити з дому, вимкнути електроприлади з розеток і щільно зачинити двері та вікна.

Бразильська фігура була заввишки 24 м, вона належала мережі роздрібної торгівлі Havan та була розміщена на паркувальному майданчику біля одного з магазинів. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, на момент падіння статуї парковка була майже порожньою.

Нагадаємо, з нагоди Дня Незалежності України та Дня української громади в Бразилії монумент Христа-Спасителя у Ріо-де-Жанейро засяяв синьо-жовтими кольорами.

До слова, поблизу Капітолію невідомі встановили статую президента США Дональда Трампа, який тримається за руки із покійним фінансистом Джеффрі Епштейном. На табличці статуї було написано: «Ми святкуємо довготривалий зв'язок між президентом Дональдом Дж. Трамп та його «найближчим другом» Джеффрі Епштейном».

негода Бразилія монумент стихійні лиха

