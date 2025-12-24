На Криворіжжі суд виніс вирок чоловіку за крадіжку тушок качок та каструлі

Чоловік, який вкрав гусей та каструлю, визнав свою провину у суді

У Кривому Розі чоловік викрав десяток тушок качок та алюмінієву каструлю. За це суд виніс йому вирок. Про це пише «Главком» із посиланням на «Перший криворізький».

Як зазначається у вироку Апостолівського районного суду, який був винесений у жовтні 2025 року, засуджений чоловік тимчасово жив в одному будинку. Коли господарка помешкання пішла з будинку, він скористався нагодою та вкрав із кухні алюмінієву каструлю об’ємом 40 літрів та десять оброблених качиних тушок загальною вагою 30 кілограмів.

Відомо, що вкрадена каструля коштувала 1 612 грн. Десяток тушок качок коштували по 165 грн/кг, разом це 4 955 грн. Тож сума загального збитку господині склав 6 562 тис. грн.

Повідомляється, що чоловік визнав свою провину та відшкодував власниці будинку всі завдані збитки. Водночас потерпіла не відмовилася від таких умов.

Однак за рішенням суду, чоловіка визнали винним у крадіжці, скоєній в умовах воєнного стану. Йому присудили позбавлення волі, строком до 5 років. Проте змінили вирок до двох років випробувального терміну. До слова, жінці повернули вкрадену каструлю.

Раніше «Главком» розповідав про те, що понад 30 сортів гострих перців вирощує вдома 52-річна бухгалтерка Олена Гож із Кривого Рогу. За словами жінки, в її колекції є пекучі перці із Книги рекордів Гіннеса та менш гострі. Вирощуванням перців вона захопилась два роки тому, нині вона їх в’ялить, готує з них соуси та джеми.

Нагадаємо, що блогер Артур Бабіч, який народився у Кривому Розі, оголосив у соцмережах про зміну громадянства. Відтепер блогер, який має мільйонну аудиторію, є громадянином Росії. Блогер не лише публічно заявив, що став громадянином країни, яка веде війну проти України, де він народився, але й назвав Росію своїм домом.