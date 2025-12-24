Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

На Криворіжжі суд виніс вирок чоловіку за крадіжку тушок качок та каструлі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
На Криворіжжі чоловік поцупив алюмінієву каструлю та десять оброблених качиних тушок
фото: brizoll.com

Чоловік, який вкрав гусей та каструлю, визнав свою провину у суді

У Кривому Розі чоловік викрав десяток тушок качок та алюмінієву каструлю. За це суд виніс йому вирок. Про це пише «Главком» із посиланням на «Перший криворізький».

Як зазначається у вироку Апостолівського районного суду, який був винесений у жовтні 2025 року, засуджений чоловік тимчасово жив в одному будинку. Коли господарка помешкання пішла з будинку, він скористався нагодою та вкрав із кухні алюмінієву каструлю об’ємом 40 літрів та десять оброблених качиних тушок загальною вагою 30 кілограмів.

Відомо, що вкрадена каструля коштувала 1 612 грн. Десяток тушок качок коштували по 165 грн/кг, разом це 4 955 грн. Тож сума загального збитку господині склав 6 562 тис. грн.

Повідомляється, що чоловік визнав свою провину та відшкодував власниці будинку всі завдані збитки. Водночас потерпіла не відмовилася від таких умов.

Однак за рішенням суду, чоловіка визнали винним у крадіжці, скоєній в умовах воєнного стану. Йому присудили позбавлення волі, строком до 5 років. Проте змінили вирок до двох років випробувального терміну. До слова, жінці повернули вкрадену каструлю.

Раніше «Главком» розповідав про те, що понад 30 сортів гострих перців вирощує вдома 52-річна бухгалтерка Олена Гож із Кривого Рогу. За словами жінки, в її колекції є пекучі перці із Книги рекордів Гіннеса та менш гострі. Вирощуванням перців вона захопилась два роки тому, нині вона їх в’ялить, готує з них соуси та джеми.

Нагадаємо, що блогер Артур Бабіч, який народився у Кривому Розі, оголосив у соцмережах про зміну громадянства. Відтепер блогер, який має мільйонну аудиторію, є громадянином Росії. Блогер не лише публічно заявив, що став громадянином країни, яка веде війну проти України, де він народився, але й назвав Росію своїм домом.

Читайте також:

Теги: Кривий Ріг суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії судять директорів оборонних заводів
Росія масово судить керівників оборонних заводів за зрив військових контрактів – Reuters
Сьогодні, 09:36
Покійний Кива зусиллями прокурора залишився без вироку в Україні
Покійний Кива зусиллями прокурора залишився без вироку в Україні
19 грудня, 10:09
Патрульному за хабарництво присудили 2 роки ув’язнення
На Прикарпатті засуджено патрульного за хабарництво у справі про ДТП – деталі справи
17 грудня, 16:54
15 грудня у Вищому антикорупційному суді відбудеться засідання, на якому буде розглянуто питання арешту майна депутатки
За нардепку Анну Скороход внесено заставу: подробиці від адвоката
15 грудня, 00:25
Москва звинувачує ЄС у незаконних діях і готує позови в міжнародні суди
Росія оголосила ЄС судову війну через намір використати її активи
12 грудня, 11:26
Художник Іван Марчук, якому пішов 90-й рік, опинився в епіцентрі скандалу
Ласкаво просимо до… психіатра! «Рятівники» колекції художника Івана Марчука відправляють його на експертизу Розслідування
12 грудня, 10:45
Коломойський знову запрошує відвідати судові засідання
Коломойський знову кличе журналістів до суду
9 грудня, 09:55
Павліченко відвідував проросійські мітинги в Одесі
Священник Московської церкви отримав вирок за виправдання агресії РФ
7 грудня, 10:05
Вечері 19 липня 2025 року по вул. Великій Васильківській державний службовець органів прокуратури вчинив смертельну ДТП – збив жінку, яка йшла тротуаром
Смертельна ДТП у Києві: обвинувачення просить для експрацівника прокуратури Молочного 10 років в'язниці
27 листопада, 22:37

Курйоз

На Криворіжжі суд виніс вирок чоловіку за крадіжку тушок качок та каструлі
На Криворіжжі суд виніс вирок чоловіку за крадіжку тушок качок та каструлі
У Бразилії через негоду впала 24-метрова копія статуї Свободи (відео)
У Бразилії через негоду впала 24-метрова копія статуї Свободи (відео)
У Росії протягом кількох днів масово падають ялинки. Що сталося (фото)
У Росії протягом кількох днів масово падають ялинки. Що сталося (фото)
Наречена Дмитра Кулеби здивувала танцями на концерті Монатіка: соцмережі гудуть (фото)
Наречена Дмитра Кулеби здивувала танцями на концерті Монатіка: соцмережі гудуть (фото)
Житель Нової Зеландії проковтнув яйце Фаберже за $19 тис
Житель Нової Зеландії проковтнув яйце Фаберже за $19 тис
В Японії пенсіонер з'їв отруйні гриби за порадою нейромережі
В Японії пенсіонер з'їв отруйні гриби за порадою нейромережі

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Сьогодні, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua