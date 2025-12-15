Головна Скотч Курйоз
У Росії протягом кількох днів масово падають ялинки. Що сталося (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Пропагандистських російські ЗМІх стверджують, що ялинки падають через сильний вітер
фото: скриншот Тасс

Росіяни вбачають у падінні святкових ялинок «поганий знак»

У російських містах протягом кількох днів постійно падають новорічні ялинки. У мережі світлинами та відео цього курйозу діляться мешканці країни-агресорки. Про це пише «Главком».

У пропагандистських ЗМІ та російських телеграм-каналах стверджують, що ялинки падають через сильний вітер. Зокрема свідками курйозних інцидентів стали мешканці Курська, де 13 грудня на проспекті Дериглазова впала одна з ялинок.

фото: скриншот із соцмереж

Крім цього, у Москві також впала ялинка, яку встановили на Тверському бульварі. Падіння новорічної ялинки фіксували також у Саратові та в Бєлгороді, на головних вулицях міст.

фото: скриншот із соцмереж

Місцеві ЗМІ запевняють, що постраждалих внаслідок падіння ялинок не було. Проте самі ж росіяни припускають, що подібні інциденти можуть бути «поганим знаком».

фото: скриншот із соцмереж

Раніше «Главком» розповідав про те, як у Росії ледь не згорів будинок культури через голубиний послід. Займання в приміщенні почалося через послід, що застряг у димохідній трубі будівлі. Пожежа сталася в селі Старцурухайтуй, що в Забайкальському краю. 

Нагадаємо про курйоз у Білому домі, коли Президент США Дональд Трамп провів зустріч з президентом Сирії Ахмедом аль-Шара та обприскав сирійського лідера та його делегацію парфумами. 

Також повідомлялося, як Принц Гаррі взяв участь в американському шоу «The Late Show», де він зіграв у комедійному скетчі. Під час шоу герцог Сассекський «підколов» президента США Дональда Трампа. принц Гаррі також натякнув, що американці одержимі монархією.

