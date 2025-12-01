Головна Скотч Курйоз
В Японії пенсіонер з'їв отруйні гриби за порадою нейромережі

Пенсіонер в Японії отруївся грибами
Нейромережа ідентифікувала отруйний гриб як їстівний

В японській префектурі Нара 70-річний чоловік був госпіталізований з отруєнням після того, як довірився програмі зі штучним інтелектом (ШІ), яка неправильно ідентифікувала отруйний гриб як безпечний. Про це пише «Главком» із посиланням на Japan Today.

Пенсіонер знайшов у лісі гриби, які візуально нагадували їстівні гливи або шіїтаке, але засумнівався в їхній придатності. Він намагався отримати консультацію у місцевому ботанічному саду, але оскільки співробітників не було на місці, чоловік вирішив скористатися технологіями.

Пенсіонер сфотографував знахідку та завантажив знімок у програму зі ШІ. Нейромережа відповіла, що це «схоже на шіїтаке або гливи» і «їстівне». Чоловік довірився висновку ШІ, приготував гриби вдома і з'їв їх. Через пів години у нього почалася сильна блювота, і його негайно доставили до лікарні. На щастя, симптоми були тимчасовими, і він повністю одужав.

Експертиза підтвердила, що чоловік з'їв цукійотаке (Omphalotus japonicus), відомий як «гриб місячної ночі» – отруйний вид, який часто плутають із їстівними грибами. Цей інцидент слугує суворим попередженням про небезпеку сліпої довіри до інструментів штучного інтелекту, коли йдеться про критичні для здоров'я питання.

До слова, щороку на Вінниччині фіксуються випадки отруєнь дикорослими грибами. Лише за 10 місяців цього року від отруєння грибами постраждали 14 людей, серед них є дитина – дівчинка 15 років.

Раніше на Дніпропетровщині правоохоронці розшукали жінку з дітьми, які заблукали в лісі під час збору грибів.

Японія чоловік гриби

