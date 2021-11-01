  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Отфотошопила сама природа. Фото домашних питомцев необычного окраса

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Отфотошопила сама природа. Фото домашних питомцев необычного окраса

    Подборка курьезных фото

    Конечно, у каждого домашнего питомца есть своя уникальная расцветка. Но случается, что котик или собака не просто отличается от всех остальных, а может похвастаться совсем уж невероятной особенностью окраса!

    Глядя на их снимки, нелегко поверить, что все эти сердечки, забавные хвостики и смешные брови созданы природой, а не каким-то остроумным мастером фотошопа. Давайте же поудивляемся необычной звериной окраске!

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Отфотошопила сама природа. Фото домашних питомцев необычного окраса
    Отфотошопила сама природа. Фото домашних питомцев необычного окраса
    Отфотошопила сама природа. Фото домашних питомцев необычного окраса
    Отфотошопила сама природа. Фото домашних питомцев необычного окраса
    Отфотошопила сама природа. Фото домашних питомцев необычного окраса
    Отфотошопила сама природа. Фото домашних питомцев необычного окраса
    Отфотошопила сама природа. Фото домашних питомцев необычного окраса
    Отфотошопила сама природа. Фото домашних питомцев необычного окраса
    Отфотошопила сама природа. Фото домашних питомцев необычного окраса
    Отфотошопила сама природа. Фото домашних питомцев необычного окраса
    Отфотошопила сама природа. Фото домашних питомцев необычного окраса
    Отфотошопила сама природа. Фото домашних питомцев необычного окраса
    Отфотошопила сама природа. Фото домашних питомцев необычного окраса
    Отфотошопила сама природа. Фото домашних питомцев необычного окраса
    Отфотошопила сама природа. Фото домашних питомцев необычного окраса
    Отфотошопила сама природа. Фото домашних питомцев необычного окраса

    Ранее «Скотч» сообщал, кто вылетел из девятого выпуска «Танцев со звездами».

    Вчера состоялся девятый эфир шоу «Танцы со звездами». Все участники шоу выступали под любимые хиты группы Океан Ельзи. Вечер был посвящен 27-летию деятельности коллектива.

    В зону риска попали три пары: Melovin и Лиза Русина, Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук.

    Читайте также: «Танцы со звездами». Стало известно, почему Харлан и Дикусар не вышли на паркет
    Теги: шутки курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Отфотошопила сама природа. Фото домашних питомцев необычного окраса