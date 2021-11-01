Отфотошопила сама природа. Фото домашних питомцев необычного окраса

Подборка курьезных фото

Конечно, у каждого домашнего питомца есть своя уникальная расцветка. Но случается, что котик или собака не просто отличается от всех остальных, а может похвастаться совсем уж невероятной особенностью окраса!

Глядя на их снимки, нелегко поверить, что все эти сердечки, забавные хвостики и смешные брови созданы природой, а не каким-то остроумным мастером фотошопа. Давайте же поудивляемся необычной звериной окраске!

Ранее «Скотч» сообщал, кто вылетел из девятого выпуска «Танцев со звездами».

Вчера состоялся девятый эфир шоу «Танцы со звездами». Все участники шоу выступали под любимые хиты группы Океан Ельзи. Вечер был посвящен 27-летию деятельности коллектива.

В зону риска попали три пары: Melovin и Лиза Русина, Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук.