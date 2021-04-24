Перестала стареть в 1988 году. Японская певица в 60 лет выглядит как школьница (видео)

Зрители, посмотревшие ролик, признались в японских соцсетях: не сразу поверили, что перед ними настоящая 59-летняя Мацуда

Исполнительница из Японии, популярная в 1980–1990 годах, выпустила новый клип и удивила публику. Песня ни при чем, зрители не могут поверить, что за 40 лет кумир не изменился. Через два года певице на пенсию, однако на новом видео ее с легкостью можно принять за молодую студентку.

Певица Сэйко Мацуда из Японии завоевала титул вечного айдола еще в 80-х, когда за восемь лет выпустила 24 сингла, ставших самыми популярными в стране. Ее музыка стала саундтреком целого десятилетия, а творчество по-прежнему популярно, пишет Sora News 24.

Недавно на песню Сэйко Blue Lagoon, которая вышла в 1980 году, появилось видео, где юная девушка едет на велосипеде, напевая песню знаменитости.

Каково было удивление публики, когда зрители поняли, что девица на видео и есть 59-летняя Сэйко Мацуда.

В кадре Мацуда совсем не похожа на человека, которому осталось меньше года до 60-летия. Глядя на фото с обложки ее музыкального альбома 1988 года, можно подумать, что именно тогда время для певицы остановилось.

Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

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Смотрите, как он выглядит внутри.