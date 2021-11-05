Подборка закадровых фото, которые ломают всю магию кино и телевидения

Курьезные фото

Все мы прекрасно понимаем, что индустрия развлечений, в частности кино и телевидение, построена на специальных трюках, чью изнанку лучше не видеть – чтобы не сломать себе ощущение магии. Ровно так же как в случае с фокусником и его секретами, которые публике лучше не знать, ведь иначе не интересно.

Вы точно знаете, как выглядит съемка большинства развлекательных проектов в 2021 году – почти все происходит на зеленом фоне. Поэтому мы решили обратить свой взор на телешоу и фильмы 20 века, где было много кукол, миниатюр и декораций, которые с помощью хитрых техник превращали в нечто внушительное и впечатляющее.

Изнанку именно этих проектов мы и хотим вам показать. Будьте осторожны, эти закадровые фото могут уничтожить атмосферу волшебства любимого развлекательного контента, которым мы когда-то наслаждались, смотря телевизор.

Ранее «Скотч» сообщал, что «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину.

Модель заключила, что после победы в конкурсе «очень спешила жить». А эта авария – признак того, что нужно притормозить.

В ДТП никто не пострадал. Впрочем, автомобиль звезды нуждается в ремонте.