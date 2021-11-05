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    Подборка закадровых фото, которые ломают всю магию кино и телевидения

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    Подборка закадровых фото, которые ломают всю магию кино и телевидения

    Курьезные фото

    Все мы прекрасно понимаем, что индустрия развлечений, в частности кино и телевидение, построена на специальных трюках, чью изнанку лучше не видеть – чтобы не сломать себе ощущение магии. Ровно так же как в случае с фокусником и его секретами, которые публике лучше не знать, ведь иначе не интересно.

    Вы точно знаете, как выглядит съемка большинства развлекательных проектов в 2021 году – почти все происходит на зеленом фоне. Поэтому мы решили обратить свой взор на телешоу и фильмы 20 века, где было много кукол, миниатюр и декораций, которые с помощью хитрых техник превращали в нечто внушительное и впечатляющее.

    Изнанку именно этих проектов мы и хотим вам показать. Будьте осторожны, эти закадровые фото могут уничтожить атмосферу волшебства любимого развлекательного контента, которым мы когда-то наслаждались, смотря телевизор.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    3. В 1950-х годах Годзилла была не такой уж и огромной
    11. Продолжаем разносить внушительность японской Годзиллы 50-х
    4. Ага, вот ты какой, Чубакка!
    8. Оригинальные «Телепузики» 1997 года
    5. Хищник улыбается и раздаёт людям автографы
    2. Каскадёр Эдди Пауэлл отчаянно веселится на съёмках фильма «Чужой» (1979)
    9. Эвоки из «Звёздных войн» на самом деле не милые мишутки, а люди!
    10. Фрэнк Оз манипулирует величайшим джедай-мастером на съёмках «Звёздных войн»
    12. Зефирный великан из «Охотников за привидениями» не такой уж и великан
    7. Акула из фильма «Челюсти» действительно была кошмаром. Но в первую очередь для съёмочной команды
    13. Тоже своего рода кентавр на съёмках фильма «Парк Юрского периода 3» (2001)
    14. А в описании говорилось, что куклой Чаки управляет вселившаяся в неё душа убийцы, а не пара усатых мужчин
    1. Закадровое фото со съёмок «Улицы Сезам» в 1970-х
    15. За каждым восстанием машин всё равно стоит человек — факт!

    Ранее «Скотч» сообщал, что «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину.

    Модель заключила, что после победы в конкурсе «очень спешила жить». А эта авария – признак того, что нужно притормозить.

    В ДТП никто не пострадал. Впрочем, автомобиль звезды нуждается в ремонте.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Подборка закадровых фото, которые ломают всю магию кино и телевидения