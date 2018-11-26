Популярный в сети психологический тест Ямамото оказался работой украинского дизайнера



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Оптическую иллюзию нарисовал Юрий Перепадья

В социальных сетях давно стала вирусной оптическая иллюзия, которую якобы создал японский профессор Хасима Ямамото. Пользователи распространяли картинку в качестве теста на уровень стресса.

«Это изображение было создано профессором Ямамото из Японии, и вот что оно значит: если картинка для вас не двигается или движется совсем немного, вы здоровы и выспались. Если картинка, на ваш взгляд, двигается медленно, вы немного устали и у вас небольшой стресс. Если она двигается постоянно, то у вас очень большой стресс и, возможно, психологические проблемы», — говорилось в описании, сообщает Bird in Flight.

На самом деле оптическую иллюзию нарисовал Юрий Перепадья, 50-летний дизайнер из Украины. В своем инстаграме Перепадья рассказал, что создал иллюстрацию в сентябре 2016 года.

«Это белая и черная обводка на цветном фоне, которая приводит в движение фокус зрения, и человеку кажется, что детали изображения движутся. Японский психотерапевт Хасима Ямамото не имеет никакого отношения к этой картинке. Более того, Ямамото не существует на самом деле», — написал Перепадья.