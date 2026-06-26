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«Путін впав у дитинство?» Диктатор пестив літак з дивним виразом обличчя (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Путін захопився літаком та потрапив на камери
фото: скриншот із відео

Путін проявив особливу увагу до літака Sukhoi SJ-100, який відомий смертельними катастрофами

Російський президент Володимир Путін потрапив у черговий курйоз. Диктатора помітили за дивним заняттям, коли він гладив пасажирський літак. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Daily Star.

Путін відвідав Льотно-дослідницький інститут (ЛДІ) імені М.М. Громова в підмосковному Жуковському. Під час екскурсії інститутом диктатору демонстрували різні літаки, серед яких були середньомагістральний пасажирський літак нового покоління Яковлєв МС-21–310 та турбогвинтовий літак Іл-114–300.

«Путін впав у дитинство?» Диктатор пестив літак з дивним виразом обличчя (фото) фото 1
фото: скриншот із відео

Коли Путін опинився у кабіні пілотів пасажирського регіонального літака Sukhoi SJ-100, він почав дивно поводитися. Російський президент почав пестити частини літака з незвичним виразом обличчя. У цей момент Путін виглядав задоволеним.

«Путін впав у дитинство?» Диктатор пестив літак з дивним виразом обличчя (фото) фото 2
фото: скриншот із відео

На одному фото він стискає губи, погладжуючи частину літака, а на іншому підозріло дивиться на фотографа, ніби його застали за тим, що не мало потрапити в об’єктив.

«Путін впав у дитинство?» Диктатор пестив літак з дивним виразом обличчя (фото) фото 3
фото: скриншот із відео

Лайнер, який сподобався Путіну, відомий численними аваріями та катастрофами. На борту Sukhoi SJ-100 загинули десятки людей. Зокрема, з 2012 року, літаки цієї марки потрапляли у п'ять авіакатастрофах, у яких забрали загинуло 89 людей.

Також під час заходу диктатор не забув висловитися про «успіхи Росії». Він заявив, що РФ є єдиною країною, яка може підтримувати повний цикл виробництва авіаційних двигунів.

Разом із Путіним до інституту приїхали віцепрем'єр-міністри Денис Мантуров і Віталій Савельєв, міністр промисловості і торгівлі Антон Аліханов, міністр фінансів Антон Сілуанов, генеральний директор «Ростеху» Сергій Чемезов, президент і голова правління Ощадбанку Росії Герман Греф, керівник Федерального агентства повітряного транспорту Дмитро Ядров та генеральний директор ПАТ «Об'єднана авіабудівна корпорація» Вадим Бадеха.

Як розповідав «Главком», реактивний пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 став першим лайнером з часів СРСР, сконструйованим і побудованим в Росії. Амбітний авіапроект передбачає випуск двох версій літака: для перевезення 75 або 95 пасажирів. Перший політ прототипу відбувся в травні 2008 року, а експлуатувати літак на авіалініях почали з квітня 2011 року.

Перша авіакатастрофа російського літака з людськими жертвами трапилась в Індонезії. 9 травня 2012 року SSJ 100 з 45 особами на борту через 25 хвилин після вильоту з Джакарти в умовах хмарності врізався в гору Салак (острів Ява). Усього за вісім років в аваріях з цим лайнером загинуло 86 людей

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Теги: росія путін літак гумор фото

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