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Керівник російського спорту влаштував істерику через недопуск до Чемпіонату світу прихильниць Путіна

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Керівник російського спорту влаштував істерику через недопуск до Чемпіонату світу прихильниць Путіна
Михайла Дегтярьова обурило рішення Нідерландів

Михайло Дегтярьов: Європейці наплювали на рішення міжнародних організацій

Міністр  спорту Росії та президент Російського олімпійського комітету Михайло Дегтярьов істерично відреагував на рішення Нідерландів, які відмовили у видачі віз олімпійським чемпіонкам Ангеліні Мельникової та Вікторії Лістуновій, а також Анні Калмиковій. Про це повідомляє «Главком».

«Політично вмотивована відмова у візах російським гімнастам Нідерландами зайвий раз показує, що в Європі великому спорту робити нічого. Сьогодні європейці наплювали на рішення міжнародних організацій (МОК і World Gymnastics) і відмовили росіянам у візах, а завтра не пустять когось ще.

Росія завжди виступала і виступає за рівний доступ усіх спортсменів до змагань під своїм прапором без дискримінації. Країнам ЄС не можна довіряти міжнародні змагання», – написав Дегтярьов.

Нагадаємо, олімпійські чемпіонки зі спортивної гімнастики Ангеліна Мельникова та Вікторія Лістунова не виступлять на Чемпіонаті світу через відмову влади Нідерландів видати їм візи.

Крім Мельникової та Лістунової візу також не отримала Анна Калмикова.

«Посольство Нідерландів у Москві повідомило візовий центр про відмову у видачі віз трьом лідерам жіночої збірної команди Росії – Ангеліні Мельниковій, Вікторії Лістуновій та Анні Калмиковій. Таким чином, спортсменок позбавили можливості виступити на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики», – повідомили у Федерації гімнастики Росії.

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройде 17-25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди). На ньому будуть розіграні перші командні квоти на Олімпійські ігри 2028 року.

Мельникова та Лістунова відомі своєю підтримкою диктатора Володимира Путіна та його війни проти України. Анна Калмикова є представницею військогов клубу «Динамо».

Варто зазначити, що «Главком» зібрав та передав організаторам світової першості, офіційним органам влади Нідерландів, Міністерству молоді та спорту України, НОК України інформацію про підтримку війни російськими гімнастками.

Теги: Ангеліна Мельникова спортивна гімнастика росія

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