Путін обговорив перспективу зустрічі з Трампом у Китаї

Під час переговорів із Віткоффом очільник Кремля порушив питання можливих контактів з американським президентом та передав особливу подяку його дружині Меланії

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі порушив питання можливої зустрічі з Дональдом Трампом у Китаї. Крім того, очільник Кремля попросив передати американському президенту та його дружині Меланії слова подяки за зусилля, пов'язані з Україною. Таку заяву він зробив під час зустрічі з американським представником, пише «Главком».

Путін заявив про намір обговорити з Віткоффом певні міркування стосовно можливої зустрічі з Дональдом Трампом на території Китаю. Водночас конкретних домовленостей про проведення таких переговорів наразі не оголошували.

Окремо російський президент попросив американського спецпосланця передати Трампу щирі слова вдячності за його зусилля, спрямовані на врегулювання російсько-української війни.

За словами Путіна, американський президент приділяє особливу увагу українському питанню насамперед із гуманітарних міркувань.

Також очільник Кремля висловив особливу подяку першій леді США Меланії Трамп. Він відзначив її внесок у вирішення гуманітарних питань, пов'язаних із війною в Україні.

Нагадаємо, 21 жовтня Володимир Путін розпочав переговори зі Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі. На початку зустрічі російський президент подякував Дональду Трампу за увагу до питання завершення війни проти України та поцікавився результатами переговорів у Норвегії за участю представників України, США та європейських держав.

Окремо Путін заявив про зацікавленість Росії у відновленні економічного співробітництва зі Сполученими Штатами.

Під час зустрічі Віткофф також повідомив про певний прогрес у переговорах стосовно завершення російсько-української війни. За його словами, консультації в Осло були продуктивними та створили передумови для можливого припинення вогню.

Американський спецпосланець висловив сподівання на відновлення тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Він зазначив, що розраховує на готовність Путіна розглянути можливість повернення до такого формату.