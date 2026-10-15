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Під виглядом пожежника на Дніпропетровщині поховано військового РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Під виглядом пожежника на Дніпропетровщині поховано військового РФ
Батько перевіз прах окупанта через дві країни для поховання на Дніпропетровщині
фото: Анатолій Штефан

Прах загиблого доправили до України через Білорусь і Польщу

У селі Домоткань Верхньодніпровської громади Дніпропетровської області поховано Олександра Оленченка, який, за інформацією полковника Збройних сил України Анатолія (Штірліца) Штефана, під час повномасштабного вторгнення служив у російській армії. Чоловіка представили місцевим жителям як пожежника-рятувальника, який нібито загинув під час виконання службових обов'язків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Анатолія Штефана.

За словами офіцера, йдеться про чоловіка 1991 року народження. Під час поховання його представляли як працівника рятувальної служби, хоча, як стверджує Штефан, останні роки Оленченко проходив службу в армії країни-агресорки.

Полковник припустив, що така версія біографії загиблого могла пояснити місцевим жителям обставини його смерті та запобігти зайвим запитанням. Водночас, за його інформацією, деякі мешканці села знали про службу чоловіка в російській армії.

«Тому, на мою думку, у місцевих мешканців не виникало зайвих питань, хоча, за інформацією звідти, частина місцевих усе-таки знала, кого насправді ховають, і промовчала», – розповів Штефан.

Офіцер повідомив, що разом із командою Центру «Миротворець» встановив біографічні дані Оленченка та проаналізував його сторінку в соціальній мережі.

За зібраною інформацією, Оленченко народився в Республіці Мордовія Російської Федерації. Згодом проживав та був зареєстрований у Москві й Пензі.

У 2017–2019 роках чоловік проходив військову службу в російській армії. Протягом 2022–2023 років працював пожежником у московському підрозділі МНС Росії.

Під виглядом пожежника на Дніпропетровщині поховано військового РФ фото 1
фото: Анатолій Штефан
Під виглядом пожежника на Дніпропетровщині поховано військового РФ фото 2
фото: Анатолій Штефан

Серед оприлюднених матеріалів є фотографія з позначкою «2023 р.», на якій зображено рятувальників у захисному спорядженні біля російських пожежних автомобілів. На одному з них видно напис «Мособлпожспас».

Під виглядом пожежника на Дніпропетровщині поховано військового РФ фото 3
фото: Анатолій Штефан

Однак, за словами Штефана, у 2024–2026 роках Оленченко знову проходив службу в армії РФ. Офіцер стверджує, що це підтверджують фотографії чоловіка у військовій формі, зроблені в зазначений період.

Під виглядом пожежника на Дніпропетровщині поховано військового РФ фото 4
фото: Анатолій Штефан

За попередньою інформацією, Оленченко загинув 13 червня 2026 року під час обстрілу штабу російських військ в окупованому Донецьку.

Як повідомив Штефан, особу загиблого встановили за результатами аналізу ДНК. Після цього тіло кремували, а прах вирішили доправити до України для поховання.

За інформацією полковника ЗСУ, прах Оленченка привіз його батько. Він перевіз останки сина з Росії через Білорусь і Польщу до села Домоткань Верхньодніпровської громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тіло радянського психотерапевта Анатолія Кашпіровського перевезли з Москви до України. Згодом з'явилася інформація про його таємне поховання у Вінниці.

Теги: росія окупанти росіяни Україна смерть кладовище

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