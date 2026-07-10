Путін малював «каракулі», слухаючи доповідь про бензиновий колапс (відео)

Путін вирішив не слухати свого віце-прем’єра

Президент Росії Володимир Путін втрапив у черговий курйоз. Російський диктатор продемонстрував рівень своєї залученості в державні справи. Під час доповіді про паливну кризу у РФ диктатор вирішив помалювати, пише «Главком».

8 липня в Росії пройшло засідання стосовно дефіциту пального в країні. На онлайн-зустрічі був присутній Путін, який скликав посадовців. Серед присутніх був віце-прем’єр Росії Олександр Новак, який розповідав про паливну кризу та занепокоєння росіян ситуацією в країні.

На відео можна побачити, як Путін під час онлайн-конференції нібито щось занотовує. Коли диктатор заслуховував доповідь прем’єра, він вирішив не приділяти увагу питанням кризи. Президент узяв ручку та почав хаотично нею малювати.

До того ж він опустив очі у свої папери, не звертаючи уваги на Новака. Зокрема, свої «каракулі» Путін намалював, не відриваючи руку від паперу, із зосередженим виразом обличчя.

Як розповідав «Главком», 8 липня російський диктатор Володимир Путін провів спеціальну нараду, присвячену ситуації з дефіцитом пального в країні. Під час засідання він визнав наявність труднощів і доручив уряду прискорити заходи для стабілізації ситуації. Зокрема, Путін наказав якнайшвидше забезпечити пальним тимчасово окупований Крим, розкритикувавши чиновників за затягування рішень.

Також повідомлялося, у мережі активно обговорюють нове відео за участю російського диктатора Володимира Путіна, який з'явився в камуфляжі під час наради у приміщенні, представленому як військовий штаб. Однак увагу користувачів привернули не заяви глави Кремля, а несподіваний епізод із олівцем.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп переплутав лідера України Володимира Зеленського з російським президентом Володимиром Путіним. Глава Білого дому вкотре обмовився перед камерами.