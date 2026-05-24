Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін знову став об'єктом глузувань у мережі через конфуз під час публічного виступу (відео, фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Путін знову став об'єктом глузувань у мережі через конфуз під час публічного виступу (відео, фото)
Володимир Путін під час публічного виступу, 22 травня 2026 рік
фото: скрин з відео
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Російський диктатор не зміг гучно вимовити гасло «Ура!», продемонструвавши серйозні проблеми з голосом

Президент Володимир Путін в черговий раз потрапив у курйоз та викликав хвилю жартів. Однак чимало людей побачили в поведінці лідера ознаки погіршення стану здоров'я. Курйозне відео розлетілося мережею і викликало хвилю обговорень, інформує «Главком».

Путін потрапив в черговий курйоз

Відомо, що сама подія трапилася у п'ятницю, 22 травня, під час публічного виступу. Під час промови Путін планував традиційно вигукнути «Ура!». Спочатку він спробував зробити це сидячи, але видав лише тихий та хрипкий звук.

Щоб надати голосу потужності, очільник Кремля підвівся зі стільця, проте повністю втратив зв'язок зі зв'язками і взагалі не зміг промовити слово.

Ситуацію екстрено врятували присутні на заході російські військові. Вони вчасно підхопили гасло і заглушили своїми басами невдалу спробу диктатора.

Реакція українців та соцмереж

Відео миттєво розлетілося українським сегментом інтернету, викликавши хвилю обговорень. Користувачі розділилися на два табори:

Українці активно жартують, що «дід забув, як кричати», а поважний вік та прогресуючий маразм уже не дозволяють йому виконувати звичні пропагандистські ритуали.

Путін знову став об'єктом глузувань у мережі через конфуз під час публічного виступу (відео, фото) фото 1

Чимало аналітиків та коментаторів звернули увагу на фізичну слабкість Путіна. У мережі припускають, що раптова втрата голосу та загальна поведінка можуть бути прямими наслідками тяжкої хвороби, мікроінсульту або інших серйозних проблем зі здоров'ям.

Путін знову став об'єктом глузувань у мережі через конфуз під час публічного виступу (відео, фото) фото 2

Нагадаємо, глава держави підтвердив, що Росія знову застосувала свою нову балістичну систему середньої дальності проти мирного міста на Київщині, а також розповів про цивільні цілі, які атакувала армія РФ:

«Путін вже й слово «ура» не може нормально вимовити – шамкає, – а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Три російські ракети проти обʼєкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл. Запустив свій «орєшнік» проти Білої Церкви. Реально неадеквати. Важливо, щоб це для Росії не залишалось без наслідків. Сьогодні кожен у світі, хто не промовчить, хто допомагатиме Україні, є захисником життя», – розповів Зеленський.

Президент наголосив, що Україна робить усе можливе, аби захистити людей та встановити справедливий мир, проте протистояти такому масштабу терору самотужки неможливо. Країні потрібна рішуча та швидка реакція від міжнародних партнерів.

«Главком» писав, що нічний комбінований обстріл Києва, під час якого російські окупаційні війська атакували цивільну інфраструктуру та житлові будинки в усіх районах міста, призвів до значної кількості поранених. За останніми даними, кількість травмованих мешканців столиці стрімко зросла та майже вдвічі перевищила попередні ранкові зведення.

Читайте також:

Теги: росія армія путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія перетворює українські АЗС на осередки страху
Росія перетворює українські АЗС на осередки страху
6 травня, 12:01
Тіньовий флот РФ вивозить зерно з ТОТ до Сирії
РФ відновила постачання зерна з окупованих територій до Сирії
29 квiтня, 10:53
Держдума запропонувала підприємствам РФ створити власні збройні підрозділи
РФ переклала оборону на бізнес? Держдума запропонувала озброїти підприємства
30 квiтня, 14:58
14 квітня президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере домовилися про спільне виробництво дронів
Британський аналітик, який передбачив агресію Путіна, оцінив прогрес України на міжнародній арені
5 травня, 08:40
Польща захотіла перехопити американські війська у Німеччини
Польща готова стати новим головним плацдармом США у Європі
7 травня, 14:10
Голова Центру протидії корупції завершив службу в Збройних Силах України
Шабунін заявив про завершення служби в ЗСУ
19 травня, 09:15
Пожежа на наливній станції нафтопродуктів «Солнечногорская» у Московській області
Reuters: Московський НПЗ зупинив роботу після атаки БпЛА
20 травня, 01:28
Кучма, Путін та Лукашенко у Новгороді-Сіверському у 2004 році
Путін 20 років тому приїздив до українського міста із «ядерною кнопкою». Що він там робив?
17 травня, 15:15
Командувач СБС зробив нову заяву про систему ППО Москви
Понад 700 ракет за залп. Командувач Сил безпілотних систем висловився про ППО Москви
18 травня, 21:10

Політика

Путін знову став об'єктом глузувань у мережі через конфуз під час публічного виступу (відео, фото)
Путін знову став об'єктом глузувань у мережі через конфуз під час публічного виступу (відео, фото)
Росія таємно тестує ядерні ракети на морському дні – розслідування ARD
Росія таємно тестує ядерні ракети на морському дні – розслідування ARD
AP: Британський флот готовий розмінувати Ормуз – але є умови
AP: Британський флот готовий розмінувати Ормуз – але є умови
Іран запропонував створити ісламський аналог НАТО
Іран запропонував створити ісламський аналог НАТО
У Белграді понад 30 тис. людей вийшли на протест проти Вучича
У Белграді понад 30 тис. людей вийшли на протест проти Вучича
Біля Білого дому пролунало близько 30 пострілів – NBC News
Біля Білого дому пролунало близько 30 пострілів – NBC News

Новини

На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Вчора, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Вчора, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Вчора, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Вчора, 02:12

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua