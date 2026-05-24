Путін знову став об'єктом глузувань у мережі через конфуз під час публічного виступу (відео, фото)

Володимир Путін під час публічного виступу, 22 травня 2026 рік

Російський диктатор не зміг гучно вимовити гасло «Ура!», продемонструвавши серйозні проблеми з голосом

Президент Володимир Путін в черговий раз потрапив у курйоз та викликав хвилю жартів. Однак чимало людей побачили в поведінці лідера ознаки погіршення стану здоров'я. Курйозне відео розлетілося мережею і викликало хвилю обговорень, інформує «Главком».

Путін потрапив в черговий курйоз

Відомо, що сама подія трапилася у п'ятницю, 22 травня, під час публічного виступу. Під час промови Путін планував традиційно вигукнути «Ура!». Спочатку він спробував зробити це сидячи, але видав лише тихий та хрипкий звук.

Щоб надати голосу потужності, очільник Кремля підвівся зі стільця, проте повністю втратив зв'язок зі зв'язками і взагалі не зміг промовити слово.

Ситуацію екстрено врятували присутні на заході російські військові. Вони вчасно підхопили гасло і заглушили своїми басами невдалу спробу диктатора.

Реакція українців та соцмереж

Відео миттєво розлетілося українським сегментом інтернету, викликавши хвилю обговорень. Користувачі розділилися на два табори:

Українці активно жартують, що «дід забув, як кричати», а поважний вік та прогресуючий маразм уже не дозволяють йому виконувати звичні пропагандистські ритуали.

Чимало аналітиків та коментаторів звернули увагу на фізичну слабкість Путіна. У мережі припускають, що раптова втрата голосу та загальна поведінка можуть бути прямими наслідками тяжкої хвороби, мікроінсульту або інших серйозних проблем зі здоров'ям.

Нагадаємо, глава держави підтвердив, що Росія знову застосувала свою нову балістичну систему середньої дальності проти мирного міста на Київщині, а також розповів про цивільні цілі, які атакувала армія РФ:

«Путін вже й слово «ура» не може нормально вимовити – шамкає, – а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Три російські ракети проти обʼєкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл. Запустив свій «орєшнік» проти Білої Церкви. Реально неадеквати. Важливо, щоб це для Росії не залишалось без наслідків. Сьогодні кожен у світі, хто не промовчить, хто допомагатиме Україні, є захисником життя», – розповів Зеленський.

Президент наголосив, що Україна робить усе можливе, аби захистити людей та встановити справедливий мир, проте протистояти такому масштабу терору самотужки неможливо. Країні потрібна рішуча та швидка реакція від міжнародних партнерів.

«Главком» писав, що нічний комбінований обстріл Києва, під час якого російські окупаційні війська атакували цивільну інфраструктуру та житлові будинки в усіх районах міста, призвів до значної кількості поранених. За останніми даними, кількість травмованих мешканців столиці стрімко зросла та майже вдвічі перевищила попередні ранкові зведення.