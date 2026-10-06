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Кремль відреагував на пропозицію Трампа допомогти РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кремль відреагував на пропозицію Трампа допомогти РФ
Представник Кремля заявив, що не чув слів Трампа про те, що ситуація в Іркутській області є «великою проблемою для Росії»
фото: росЗМІ

Пєсков заявив, що Москва позитивно сприймає готовність Вашингтона надати допомогу

Кремль позитивно відреагував на пропозицію президента США Дональда Трампа допомогти Росії після смерті працівниці протичумного інституту в Іркутській області. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, пише «Главком».

«Це завжди дуже добре, коли пропонується взаємна допомога», – сказав Пєсков на брифінгу. Водночас представник Путіна заявив, що не чув слів Трампа про те, що ситуація в Іркутській області є «великою проблемою для Росії».

«Чесно кажучи, я не чув слів президента про те, що він вважає це великою проблемою для Росії. На мою думку, такого не говорилося, втім, я можу помилятися», – сказав Пєсков.

Представник Кремля також закликав орієнтуватися на інформацію Росспоживнагляду щодо ситуації в регіоні. За словами речника Кремля, російська влада надаватиме додаткову інформацію в міру завершення досліджень.

Трамп 5 жовтня заявив про готовність США допомогти Росії у зв’язку із ситуацією в Іркутській області. Американський президент сказав, що Вашингтон допомагає тим, хто стикається з подібними проблемами. При цьому Трамп зазначив, що на той момент не спілкувався з російською владою щодо цього питання.

Нагадаємо, раніше в Іркутській області після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту Дар'ї Шипілової було госпіталізовано 189 людей, які контактували з нею. Місцеві ЗМІ повідомляли, що жінка могла померти від легеневої чуми. Водночас «Роскомнадзор» каже про пневмонію невстановленої етіології і запевняє, що дослідження не виявили у зразках мікроорганізмів, пов'язаних із професійною діяльністю померлої.

На тлі цих повідомлень Киргизстан, Узбекистан і Таджикистан посилили санітарно-карантинні заходи. Зокрема, Киргизстан перевів відповідні пункти пропуску на посилений режим, а в Таджикистані мандрівникам вимірюють температуру та перевіряють на можливі симптоми захворювання.

Також, за даними Axios, Білий дім стежить за повідомленнями про ймовірний випадок чуми та карантинні заходи в Іркутській області. Представник адміністрації США заявив, що Вашингтон оцінює можливі варіанти дій.

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Теги: здоров'я США Дональд Трамп Дмитро Пєсков росія

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