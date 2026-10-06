Кремль відреагував на пропозицію Трампа допомогти РФ
Пєсков заявив, що Москва позитивно сприймає готовність Вашингтона надати допомогу
Кремль позитивно відреагував на пропозицію президента США Дональда Трампа допомогти Росії після смерті працівниці протичумного інституту в Іркутській області. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, пише «Главком».
«Це завжди дуже добре, коли пропонується взаємна допомога», – сказав Пєсков на брифінгу. Водночас представник Путіна заявив, що не чув слів Трампа про те, що ситуація в Іркутській області є «великою проблемою для Росії».
«Чесно кажучи, я не чув слів президента про те, що він вважає це великою проблемою для Росії. На мою думку, такого не говорилося, втім, я можу помилятися», – сказав Пєсков.
Представник Кремля також закликав орієнтуватися на інформацію Росспоживнагляду щодо ситуації в регіоні. За словами речника Кремля, російська влада надаватиме додаткову інформацію в міру завершення досліджень.
Трамп 5 жовтня заявив про готовність США допомогти Росії у зв’язку із ситуацією в Іркутській області. Американський президент сказав, що Вашингтон допомагає тим, хто стикається з подібними проблемами. При цьому Трамп зазначив, що на той момент не спілкувався з російською владою щодо цього питання.
Нагадаємо, раніше в Іркутській області після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту Дар'ї Шипілової було госпіталізовано 189 людей, які контактували з нею. Місцеві ЗМІ повідомляли, що жінка могла померти від легеневої чуми. Водночас «Роскомнадзор» каже про пневмонію невстановленої етіології і запевняє, що дослідження не виявили у зразках мікроорганізмів, пов'язаних із професійною діяльністю померлої.
На тлі цих повідомлень Киргизстан, Узбекистан і Таджикистан посилили санітарно-карантинні заходи. Зокрема, Киргизстан перевів відповідні пункти пропуску на посилений режим, а в Таджикистані мандрівникам вимірюють температуру та перевіряють на можливі симптоми захворювання.
Також, за даними Axios, Білий дім стежить за повідомленнями про ймовірний випадок чуми та карантинні заходи в Іркутській області. Представник адміністрації США заявив, що Вашингтон оцінює можливі варіанти дій.
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