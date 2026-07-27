Курйоз на «параді» в РФ: Путін виступив на тлі намальованого флоту (фото)

Путін скасував проведення параду до дня морського флоту

Президент Росії Володимир Путін втрапив у черговий курйоз. Диктатор не зміг організувати повноцінний парад до Дня військово-морського флоту РФ, тож йому довелося виступати на тлі намальованого «флоту». Про це пише «Главком».

На кадрах, які зʼявилися у мережі, можна побачити, як диктатор крокує та звертається до військових. Головнокомандувач привітав військовослужбовців ВМФ зі святом, після чого вони три рази прокричали «Ура!».

фото: скриншот із відео

Однак з кожним кадром ставало все краще видно, що захід проходив без флоту, а його єдиною прикрасою став величезний банер із підводним човном.

Цей захід був закритим для мешканців Санкт-Петербурга. Як повідомив Центр протидії дезінформації, росіянам навіть блокували мобільний інтернет та звʼязок, а вулиці були перекриті.

«Святкову» атмосферу оцінили й моряки, які блукали порожньою Двірцевою площею, дивуючись відсутності глядачів. Z-блогери також не приховували свого розчарування, називаючи подію «парадом у гаражному кооперативі», – йдеться у повідомленні.

Через відсутність флоту та самого параду росіяни намагалися хоч якось відсвяткувати День ВМФ. Тож вони продемонстрували новий російський флот. Це були невеликі судна з платформами, які ходили річками, а на них стояли військові з прапорами та зброєю.

Як писав «Главком», Володимир Путін скасував головний військово-морський парад до Дня ВМФ, який традиційно проходить у Санкт-Петербурзі. Причиною стали побоювання можливого замаху.

Замість параду в Санкт-Петербурзі та Кронштадті були заплановані концерти, музейні заходи й памʼятні церемонії. Також не відбулися урочистості в інших ключових військово-морських портах Росії — на Балтійському, Чорному й Азовському морях, а також в Арктиці та на Тихому океані.