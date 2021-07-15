Бритни Спирс в костюме горничной похвасталась пышным бюстом (фото)

Поклонники нашли в фото новое послание

39-летняя певица Бритни Спирс опубликовала пикантные фотографии. Спирс предстала в провокационном образе. На ней был черный костюм горничной с желтыми оборками и фартуком. Короткое платье открыло пышное декольте актрисы фильма «Перекрестки», ее подтянутые бедра. Бритни собрала копну светлых густых волос в высокий хвост. Обладательница премии «Грэмми» сделала мейкап смоки и нанесла на губы блеск с легким мокрым эффектом.

Теледива позировала на красном фоне. Она развязала фартук, и подняла, закрыв свое лицо. «Как я уже сказала... Мои горничные, возможно, смогли сделать ногти во время пандемии COVID после открытия салонов, но, черт возьми... По крайней мере, мой костюм горничной самый горячий!» — подписала снимки Спирс. Но уже через несколько секунд она удалила публикацию.

Экс-возлюбленная Джастина Тимберлейка снова сделала пост, но уже без подписи. Поклонников это насторожило. Они вспомнили скандальную фотосессию Бритни и ее бывшего мужа Кевина Федерлайна в 2005 году для известного журнала. Рэпер, одетый в белую майку и камуфляжные шорты, сидел на походном стуле. Рядом с отрешенным танцором стояла Спирс, на которой был костюм горничной. Она с любовью смотрела на избранника.

Подписчики звезды выразили беспокойство, увидев публикацию. «Мы видим это. Не переживай», «Верните ей обратно ее жизнь!», «Я прочитал это еще до републикации», «Свободу Бритни!», «Я устала от человека, который испортил аккаунт Бритни», «Ты публиковала это полчаса назад», «Верните Бритни ее страницу!», «Детка, мы видели твой первый пост», — заверили фолловеры. Мадонна пообещала давней подруге вытащить ее из «тюрьмы». Она сделала заявление перед судебным заседанием.

Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

«С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.