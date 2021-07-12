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    Самое интересное прикрыла украшением. Палестинская модель вызвала фурор откровенным нарядом (фото)

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    Модель Белла Хадид - Самое интересное прикрыла украшением. Палестинская модель вызвала фурор откровенным нарядом (фото)
    Модель Белла Хадид
    instagram.com/bellahadid/

    На красной дорожке кинофестиваля демонстрируют свои образы все новые и новые селебрити

    Американская супермодель Белла Хадид появилась на престижном мероприятии в облегающем черном платье из новой коллекции бренда Schiaparelli, в инстаграме которого опубликовали эффектные кадры. Особенностью наряда стал глубокий вырез, обнажающий грудь.

    Однако голый бюст, насколько это возможно, скрывало массивное колье в виде бронхов, выполненное из позолоченной латуни. Также необычный образ дополняли серьги с камнями.

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    Самое интересное прикрыла украшением. Палестинская модель вызвала фурор откровенным нарядом (фото)
    Самое интересное прикрыла украшением. Палестинская модель вызвала фурор откровенным нарядом (фото)

    Пользователи оценили красоту девушки, хотя и считают, что модель добилась ее с помощью пластических операций. Не остался без внимания и экстравагантный наряд. Задумку дизайнера многие не оценили: юзерам стало больно смотреть на Беллу — настолько сильно, по их мнению, украшение впивалось в ее грудь.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: знаменитости модель Белла Хадид шоу-бизнес
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    Самое интересное прикрыла украшением. Палестинская модель вызвала фурор откровенным нарядом (фото)