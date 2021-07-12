51-летняя голливудская звезда в купальнике восхитила растяжкой (видео)

Актриса показала, как занималась йогой

Известная британская актриса Кэтрин Зета-Джонс восхитила физической подготовкой.

Так, в фотоблоге 51-летняя артистка опубликовала видео, как занимается йогой. В ролике звезда «Западни» предстала в черном сплошном купальнике. Лауретка «Оскара» засветила подтянутую фигуру и похвасталась отличной растяжкой.

«Легко, как воскресное утро», — написала жена Майкла Дугласа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

Пользователи были ошарашены публикацией кумира. В комментариях фаны отметили, что Кэтрин в прекрасной форме.

Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.