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    Штраф на $150 тысяч. На Дуа Липу подали в суд из-за ее фото в Инстаграме

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    Певица Дуа Липа - Штраф на $150 тысяч. На Дуа Липу подали в суд из-за ее фото в Инстаграме
    Певица Дуа Липа
    instagram.com/dualipa/

    Певице грозит штраф в размере 150 000 долларов

    Фотоагентство Integral Images подало иск в суд из-за публикации Дуа Липы в Инстаграме, сообщает Daily Mail. Певица разместила свою фотографию, которая была сделана журналистом агентства в 2019 году. За это у исполнительницы хотят отсудить 150 тысяч долларов.

    В документе сказано, что аккаунт Дуа Липы монетизируется, так как содержит публикации для привлечения подписчиков, которые впоследствии покупают контент певицы. Получается, исполнительница получила прибыль с фото. Агентство Integral Images помимо 150 тысяч долларов также требует компенсацию судебных издержек. Иск агентства состоит из восьми страниц.

    На скандальном фото певицу застали в аэропорту в большой шляпе. Сейчас публикация удалена.

    Скриншот удаленной публикации
    Скриншот удаленной публикации

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Штраф на $150 тысяч. На Дуа Липу подали в суд из-за ее фото в Инстаграме