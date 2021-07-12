Штраф на $150 тысяч. На Дуа Липу подали в суд из-за ее фото в Инстаграме

Певице грозит штраф в размере 150 000 долларов

Фотоагентство Integral Images подало иск в суд из-за публикации Дуа Липы в Инстаграме, сообщает Daily Mail. Певица разместила свою фотографию, которая была сделана журналистом агентства в 2019 году. За это у исполнительницы хотят отсудить 150 тысяч долларов.

В документе сказано, что аккаунт Дуа Липы монетизируется, так как содержит публикации для привлечения подписчиков, которые впоследствии покупают контент певицы. Получается, исполнительница получила прибыль с фото. Агентство Integral Images помимо 150 тысяч долларов также требует компенсацию судебных издержек. Иск агентства состоит из восьми страниц.

На скандальном фото певицу застали в аэропорту в большой шляпе. Сейчас публикация удалена.

Скриншот удаленной публикации

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