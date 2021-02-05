Скандальный мэр Черкасс отрастил себе новое хобби (фото)

Жители Черкасс посоветовали мэру заняться более насущными вопросами

Скандально известный городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко сменил имидж и отпустил бороду. Об этом чиновник похвастался у себя в Фейсбуке, где опубликовал фото с парикмахерской.

«Новое хобби — борода», — коротко подписал пост Анатолий Бондаренко, не уточнив при этом, в чем его хобби заключается — растить бороду, или же ее стричь.

Подписчики мэра сразу же обратили внимание и удивились, что прайс-лист заведения до сих пор не переведен на украинский язык: «В какой это стране? Судя по языку, напрашивается вывод».

Другие комментаторы посоветовали мэру завести другое хобби – более полезное для жителей города: «Ребенка в садик невозможно отвести. Лопатой лучше покидал бы снег. Помощь людям - вот это да хобби».

Напомним, в мае прошлого года президент Зеленский назвал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко бандитом, а также отметил, что это право украинского народа – «выбирать бандитов».

В свою очередь, обиженный мэр Черкасс подал в суд на Зеленского с требованием взыскать с Зеленского одну гривну в качестве морального ущерба за «унижение чести, достоинства и деловой репутации».

Ранее «Скотч» сообщал, что гарант Конституции Зеленский наплевал на карантин и устроил вечеринку в квартире бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского Тимура Миндича в Киеве.