  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Скандальный мэр Черкасс отрастил себе новое хобби (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Скандально известный городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко - Скандальный мэр Черкасс отрастил себе новое хобби (фото)
    Скандально известный городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко

    Жители Черкасс посоветовали мэру заняться более насущными вопросами

    Скандально известный городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко сменил имидж и отпустил бороду. Об этом чиновник похвастался у себя в Фейсбуке, где опубликовал фото с парикмахерской.

    «Новое хобби — борода», — коротко подписал пост Анатолий Бондаренко, не уточнив при этом, в чем его хобби заключается — растить бороду, или же ее стричь.

    screenshot_52_04

    Подписчики мэра сразу же обратили внимание и удивились, что прайс-лист заведения до сих пор не переведен на украинский язык: «В какой это стране? Судя по языку, напрашивается вывод».

    screenshot_50_02

    Другие комментаторы посоветовали мэру завести другое хобби – более полезное для жителей города: «Ребенка в садик невозможно отвести. Лопатой лучше покидал бы снег. Помощь людям - вот это да хобби».

    screenshot_51_02

    Напомним, в мае прошлого года президент Зеленский назвал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко бандитом, а также отметил, что это право украинского народа – «выбирать бандитов».

    В свою очередь, обиженный мэр Черкасс подал в суд на Зеленского с требованием взыскать с Зеленского одну гривну в качестве морального ущерба за «унижение чести, достоинства и деловой репутации».

    Ранее «Скотч» сообщал, что гарант Конституции Зеленский наплевал на карантин и устроил вечеринку в квартире бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского Тимура Миндича в Киеве.

     Читайте также: София Ротару «засветилась» на корпоративе в Воронеже (видео)
    Теги: мэр украинский язык Черкассы чиновник новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies