«Слуга народа» застал жену с любовником: видео драки



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Народный депутат от «Слуги народа» Андрей Стрихарский поссорился с женой из-за ее спутника

Нардеп Стрихарский рассказал о драке в ресторане, которая попала на видео

Народный депутат от «Слуги народа» Андрей Стрихарский рассказал о скандальном инциденте с его участием в одном из столичных ресторанов.

Речь идет о конфликте, видео которого ранее обнародовали в соцсетях.

На нем человек, которого в описании было идентифицировали как Стрихарского, отводит в сторону неизвестную женщину, а когда ее спутник пытается пройти по ним, другой мужчина начинает того бить.

Нардеп «Слуга народа» Андрей Стрихарский пристает к женщине, а его охранник жестоко избивает ее спутника pic.twitter.com/MRX1KCxr12 — Fake OFF (@fakeofforg) July 30, 2020

По словам нардепа, на видео изображены его жена, которая сидела в ресторане со своим «любовником».

«Это моя законная жена. Я ее застал с этим чуваком, который, видимо, давно с ней имеет отношения. Пообщался с ним и с ней. Я взял ее за руку отвести за соседний столик поговорить, чтобы она объяснила. Он вскочил и завязалась у него драка с другим, левым, чуваком. Я их даже разнимал. Я не знаю, чего он хотел. Ну, любовники они, жену мою хотел », - заявил он в комментарии порталу Страна.