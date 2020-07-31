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    Курьез

    «Слуга народа» застал жену с любовником: видео драки

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    <p>Народный депутат от &laquo;Слуги народа&raquo; Андрей Стрихарский поссорился с женой из-за ее спутника</p> <div></div> - «Слуга народа» застал жену с любовником: видео драки

    Народный депутат от «Слуги народа» Андрей Стрихарский поссорился с женой из-за ее спутника

    Нардеп Стрихарский рассказал о драке в ресторане, которая попала на видео

    Народный депутат от «Слуги народа» Андрей Стрихарский рассказал о скандальном инциденте с его участием в одном из столичных ресторанов.

    Речь идет о конфликте, видео которого ранее обнародовали в соцсетях.

    На нем человек, которого в описании было идентифицировали как Стрихарского, отводит в сторону неизвестную женщину, а когда ее спутник пытается пройти по ним, другой мужчина начинает того бить.

    По словам нардепа, на видео изображены его жена, которая сидела в ресторане со своим «любовником».

     «Это моя законная жена. Я ее застал с этим чуваком, который, видимо, давно с ней имеет отношения. Пообщался с ним и с ней. Я взял ее за руку отвести за соседний столик поговорить, чтобы она объяснила. Он вскочил и завязалась у него драка с другим, левым, чуваком. Я их даже разнимал. Я не знаю, чего он хотел. Ну, любовники они, жену мою хотел », - заявил он в комментарии порталу Страна.

    депутат новости драка
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