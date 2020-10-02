Когда папа впервые увидел дочь-невесту. Трогательные фото со свадеб
Собрали для вас фото неповторимых моментов
Когда дети женятся, родителей переполняет бурю эмоций.
И самый трогательный момент - это встреча папы с дочкой-невестой.
Кто-то удивляется, радуется, другие - не могут сдержать слез, когда видят дочь в белом платье.
Такой момент - всегда неповторим!
В Bored Panda собрали подборку нежных фотографий первой встречи невесты с отцом.
Ранее белорусский модельер рассказал, как возил женщин в баню к Лукашенко. Одна из них стала известной телеведущей.
Как пишет «Скотч», с просьбой к нему обратился ректор Белорусского государственного университета (БГУ) Александр Козулин (модельер был художественным руководителем Центра молодежной моды). Дизайнер утверждает, что для него предложение было шоком, но отказаться он не мог.