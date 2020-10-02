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    Жизнь

    Когда папа впервые увидел дочь-невесту. Трогательные фото со свадеб

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    Когда папа впервые увидел дочь-невесту. Трогательные фото со свадеб

    Собрали для вас фото неповторимых моментов

    Когда дети женятся, родителей переполняет бурю эмоций.

    И самый трогательный момент - это встреча папы с дочкой-невестой.

    Кто-то удивляется, радуется, другие - не могут сдержать слез, когда видят дочь в белом платье.

    Такой момент - всегда неповторим!

    В Bored Panda собрали подборку нежных фотографий первой встречи невесты с отцом.

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    Когда папа впервые увидел дочь-невесту. Трогательные фото со свадеб
    Когда папа впервые увидел дочь-невесту. Трогательные фото со свадеб
    Когда папа впервые увидел дочь-невесту. Трогательные фото со свадеб
    Когда папа впервые увидел дочь-невесту. Трогательные фото со свадеб
    Когда папа впервые увидел дочь-невесту. Трогательные фото со свадеб
    Когда папа впервые увидел дочь-невесту. Трогательные фото со свадеб
    Когда папа впервые увидел дочь-невесту. Трогательные фото со свадеб
    Когда папа впервые увидел дочь-невесту. Трогательные фото со свадеб
    Когда папа впервые увидел дочь-невесту. Трогательные фото со свадеб
    Когда папа впервые увидел дочь-невесту. Трогательные фото со свадеб
    Когда папа впервые увидел дочь-невесту. Трогательные фото со свадеб
    Когда папа впервые увидел дочь-невесту. Трогательные фото со свадеб
    Когда папа впервые увидел дочь-невесту. Трогательные фото со свадеб
    Когда папа впервые увидел дочь-невесту. Трогательные фото со свадеб
    Когда папа впервые увидел дочь-невесту. Трогательные фото со свадеб
    Когда папа впервые увидел дочь-невесту. Трогательные фото со свадеб
    Когда папа впервые увидел дочь-невесту. Трогательные фото со свадеб

    Ранее белорусский модельер рассказал, как возил женщин в баню к Лукашенко. Одна из них стала известной телеведущей.

    Как пишет «Скотч», с просьбой к нему обратился ректор Белорусского государственного университета (БГУ) Александр Козулин (модельер был художественным руководителем Центра молодежной моды). Дизайнер утверждает, что для него предложение было шоком, но отказаться он не мог.

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