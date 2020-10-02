Когда папа впервые увидел дочь-невесту. Трогательные фото со свадеб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Собрали для вас фото неповторимых моментов

Когда дети женятся, родителей переполняет бурю эмоций.

И самый трогательный момент - это встреча папы с дочкой-невестой.

Кто-то удивляется, радуется, другие - не могут сдержать слез, когда видят дочь в белом платье.

Такой момент - всегда неповторим!

В Bored Panda собрали подборку нежных фотографий первой встречи невесты с отцом.

Ранее белорусский модельер рассказал, как возил женщин в баню к Лукашенко. Одна из них стала известной телеведущей.

Как пишет «Скотч», с просьбой к нему обратился ректор Белорусского государственного университета (БГУ) Александр Козулин (модельер был художественным руководителем Центра молодежной моды). Дизайнер утверждает, что для него предложение было шоком, но отказаться он не мог.

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