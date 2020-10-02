В Монако найден эксклюзивный «Бэтмобиль» с украинскими номерами



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Описанный «Бэтмобиль» — один из трех автомобилей, которые сконструировали специально для съемок фильма

Жители Монако нашли раритетный автомобиль, изготовленный для фильма «Бэтмен» 1989 года, и сфотографировали его. Снимки публикует издание Униан.

На размещенных кадрах запечатлен так называемый «Бэтмобиль», к которому прикреплены украинские номера. Автомобиль выполнен в черном матовом цвете, а на его корпус нанесены несколько желтых логотипов супергероя. Кроме того, диски машины выполнены в той же расцветке.

По информации издания, в Украину машина попала из Литвы для реставрации: ремонт делали в Киеве в автосервисе Nanoprotec. Согласно статье, транспортное средство должны были отправить новому владельцу в Монако еще в первой половине 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса он получил ее только сейчас.

Отмечается, что описанный «Бэтмобиль» — один из трех автомобилей, которые сконструировали специально для съемок фильма. Он построен на базе машины Chevrolet Caprice и оснащен 12-цилиндровым двигателем V12 от BMW седьмой серии 1994 года.

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