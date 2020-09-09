Тарзан показал свой посиневший инструмент (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Российский стриптизер Тарзан Фото: Instagram @tarzan___official

Муж Наташи Королевой поприветствовал осень

Российский стриптизер Сергей Глушко, известный как Тарзан, показал свой инструмент — синюю гитару. Он опубликовал снимок на странице в Instagram.

На фото Тарзан стоит перед камерой обнаженный, в руках у него гитара синего цвета с черным обрамлением. «Не будем грустить по ушедшему лету...Здравствуй,осень! Тебе звучит Осенний блюз», — подписал он кадр.

tarzan___official

Напомним, стриптизер под псевдонимом Тарзан и муж Наташи Королевой попал в базу сайта «Миротворец» за сознательное нарушение Государственной границы Украины и участие в пропагандистских мероприятиях направленных на легализацию аннексии АР Крым Россией.

Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

Читайте также: Фото суровых отцов, которым «не нужны были эти глупые кошки и собаки в доме»