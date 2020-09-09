  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Тарзан показал свой посиневший инструмент (фото)

    • Розсилка
    Российский стриптизер Тарзан - Тарзан показал свой посиневший инструмент (фото)
    Российский стриптизер Тарзан
    Фото: Instagram @tarzan___official

    Муж Наташи Королевой поприветствовал осень

    Российский стриптизер Сергей Глушко, известный как Тарзан, показал свой инструмент — синюю гитару. Он опубликовал снимок на странице в Instagram.

    На фото Тарзан стоит перед камерой обнаженный, в руках у него гитара синего цвета с черным обрамлением. «Не будем грустить по ушедшему лету...Здравствуй,осень! Тебе звучит Осенний блюз», — подписал он кадр.

    screenshot_8_31
    tarzan___official

    Напомним, стриптизер под псевдонимом Тарзан и  муж Наташи Королевой попал в базу сайта «Миротворец» за сознательное нарушение Государственной границы Украины и участие в пропагандистских мероприятиях направленных на легализацию аннексии АР Крым Россией.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

    Читайте также: Фото суровых отцов, которым «не нужны были эти глупые кошки и собаки в доме»

     

    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ