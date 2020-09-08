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    Шоу-биз

    Грудь выпала: Рита Ора в мини-платье переборщила с глубиной декольте (фото)

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    Певица Рита Ора - Грудь выпала: Рита Ора в мини-платье переборщила с глубиной декольте (фото)
    Певица Рита Ора
    instagram.com/ritaora/

    Певица попозировала в автомобиле в мини-платье в клетку с глубоким декольте

    Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поделилась снимком, на котором она запечатлена в откровенном образе, и порадовала поклонников. Серия фотографий появилась на ее странице в Instagram.

    Певица попозировала в автомобиле в мини-платье в клетку с глубоким декольте, открывающим грудь, и в белых высоких носках. На ней были золотые кулоны, браслеты и крупные серьги-кольца, на лице яркий макияж — блестящие тени и розовая помада.

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    Грудь выпала: Рита Ора в мини-платье переборщила с глубиной декольте (фото)
    Грудь выпала: Рита Ора в мини-платье переборщила с глубиной декольте (фото)
    Грудь выпала: Рита Ора в мини-платье переборщила с глубиной декольте (фото)
    Грудь выпала: Рита Ора в мини-платье переборщила с глубиной декольте (фото)
    instagram.com/ritaora/

    В описании к публикации 29-летняя исполнительница пожелала подписчикам счастливого понедельника. Фанаты, в свою очередь, выразили восхищение ее внешним видом и написали об этом в комментариях под постом, который набрал почти 500 тысяч лайков: «Твои самые лучшие фото», «Ты прекрасная девушка», «Твоя красота — это безумие! Подари мне свою улыбку», «Я тебя обожаю, красотка».

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

     Читайте также: Фото суровых отцов, которым «не нужны были эти глупые кошки и собаки в доме»

     

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