Грудь выпала: Рита Ора в мини-платье переборщила с глубиной декольте (фото)



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Певица Рита Ора instagram.com/ritaora/

Певица попозировала в автомобиле в мини-платье в клетку с глубоким декольте

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поделилась снимком, на котором она запечатлена в откровенном образе, и порадовала поклонников. Серия фотографий появилась на ее странице в Instagram.

Певица попозировала в автомобиле в мини-платье в клетку с глубоким декольте, открывающим грудь, и в белых высоких носках. На ней были золотые кулоны, браслеты и крупные серьги-кольца, на лице яркий макияж — блестящие тени и розовая помада.

В описании к публикации 29-летняя исполнительница пожелала подписчикам счастливого понедельника. Фанаты, в свою очередь, выразили восхищение ее внешним видом и написали об этом в комментариях под постом, который набрал почти 500 тысяч лайков: «Твои самые лучшие фото», «Ты прекрасная девушка», «Твоя красота — это безумие! Подари мне свою улыбку», «Я тебя обожаю, красотка».

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