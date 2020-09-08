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    Шоу-биз

    43-летняя Шакира не смогла утаить упругие ягодицы в дерзком бикини (фото)

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    Певица Шакира - 43-летняя Шакира не смогла утаить упругие ягодицы в дерзком бикини (фото)
    Певица Шакира
    instagram.com/shakira/

    Поклонники колумбийской певицы отметили, что в этом наряде ее фигура смотрится непревзойденно

    Певица Шакира опубликовала в Инстаграме новый снимок, на котором позировала в полупрофиль под крышей бунгало на фоне морских пейзажей. Шакира надела раздельный купальник фиалкового цвета. Рассмотреть верх от бикини было практически нереально — мешали распущенные волосы знаменитости, тяжелой волной ниспадавшие на спину, грудь и плечи.

    Но вряд ли кого-то огорчило это обстоятельство. Дело в том, что самым дерзким элементом образа стала нижняя часть пляжного аутфита — необычные стринги, украшенные бахромой. Они не столько прикрывали упругие ягодицы исполнительницы, которым может позавидовать практически каждая женщина, сколько привлекали к ним внимание.

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    instagram.com/shakira/

    Поклонники колумбийской певицы отметили, что в этом наряде ее фигура смотрится непревзойденно. «Какая горячая штучка, вам невероятно к лицу этот цвет», «Прекрасная Шаки, какие у вас стройные ноги», «Я восхищаюсь вами, очень красивая», — написали восторженные фанаты.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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