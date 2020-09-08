43-летняя Шакира не смогла утаить упругие ягодицы в дерзком бикини (фото)



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Певица Шакира instagram.com/shakira/

Поклонники колумбийской певицы отметили, что в этом наряде ее фигура смотрится непревзойденно

Певица Шакира опубликовала в Инстаграме новый снимок, на котором позировала в полупрофиль под крышей бунгало на фоне морских пейзажей. Шакира надела раздельный купальник фиалкового цвета. Рассмотреть верх от бикини было практически нереально — мешали распущенные волосы знаменитости, тяжелой волной ниспадавшие на спину, грудь и плечи.

Но вряд ли кого-то огорчило это обстоятельство. Дело в том, что самым дерзким элементом образа стала нижняя часть пляжного аутфита — необычные стринги, украшенные бахромой. Они не столько прикрывали упругие ягодицы исполнительницы, которым может позавидовать практически каждая женщина, сколько привлекали к ним внимание.

instagram.com/shakira/

Поклонники колумбийской певицы отметили, что в этом наряде ее фигура смотрится непревзойденно. «Какая горячая штучка, вам невероятно к лицу этот цвет», «Прекрасная Шаки, какие у вас стройные ноги», «Я восхищаюсь вами, очень красивая», — написали восторженные фанаты.

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