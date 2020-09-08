55-летняя Моника Беллуччи в изысканном образе Марии Каллас потрясла фанатов



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55-летняя актриса Моника Беллуччи предстала в изысканном вечернем наряде instagram.com/monicabellucciofficiel/

Итальянская актриса и фотомодель скопировала знаменитую греческую и американскую оперную певицу Марию Каллас

55-летняя актриса Моника Беллуччи показала шикарный монохромный аутфит. Моника облачилась в черное платье от Dior с экстремальным вырезом на груди. Декольте максимально обнажало пышный бюст кинодивы.

Бывшая жена французского актера Венсана Касселя завила длинные волосы и оставила их распущенными. Она нанесла яркий макияж с акцентом на глазах. Их выделили роковые стрелки и дымчатые тени. Артистка предпочла нюдовый маникюр на длинных ногтях.

instagram.com/monicabellucciofficiel/

Беллуччи украсила шею роскошным колье от Сartier с разноцветными бриллиантами. Она кокетливо отвела глаза от камеры, играя с прядкой волос. Актриса готовится к выступлению в роли Марии Каллас на исторической родине певицы – в Греции. Легендарная оперная певица скончалась в возрасте 53 лет, в сентябре 1977 года.

«Прекрасная, очень яркая», «Вдохновляющая», «Искушает мужчин!», «От груди не оторвать глаз!», «Одна из самых удачных ролей, у вас похожая энергетика», «Эталон женской красоты». «Грудь впечатляет, идеальная!», «Я перестал дышать!» - восторженно указали они.

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