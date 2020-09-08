  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    55-летняя Моника Беллуччи в изысканном образе Марии Каллас потрясла фанатов

    • Розсилка
    <p>55-летняя актриса Моника Беллуччи предстала в изысканном вечернем наряде</p> <div></div> - 55-летняя Моника Беллуччи в изысканном образе Марии Каллас потрясла фанатов

    55-летняя актриса Моника Беллуччи предстала в изысканном вечернем наряде

    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    Итальянская актриса и фотомодель скопировала знаменитую греческую и американскую оперную певицу Марию Каллас

    55-летняя актриса Моника Беллуччи показала шикарный монохромный аутфит. Моника облачилась в черное платье от Dior с экстремальным вырезом на груди. Декольте максимально обнажало пышный бюст кинодивы.

    Бывшая жена французского актера Венсана Касселя завила длинные волосы и оставила их распущенными. Она нанесла яркий макияж с акцентом на глазах. Их выделили роковые стрелки и дымчатые тени. Артистка предпочла нюдовый маникюр на длинных ногтях.

    screenshot_6_42
    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    Беллуччи украсила шею роскошным колье от Сartier с разноцветными бриллиантами. Она кокетливо отвела глаза от камеры, играя с прядкой волос. Актриса готовится к выступлению в роли Марии Каллас на исторической родине певицы – в Греции. Легендарная оперная певица скончалась в возрасте 53 лет, в сентябре 1977 года.

     «Прекрасная, очень яркая», «Вдохновляющая», «Искушает мужчин!», «От груди не оторвать глаз!», «Одна из самых удачных ролей, у вас похожая энергетика», «Эталон женской красоты». «Грудь впечатляет, идеальная!», «Я перестал дышать!» - восторженно указали они.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

     Читайте также: Фото суровых отцов, которым «не нужны были эти глупые кошки и собаки в доме»

     

    знаменитости актриса самые сексуальные певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ