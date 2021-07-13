  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    В Нью-Йорке пьяные девушки ночью влезли в кафе и пытались приготовить пельмени

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Нью-Йорке пьяные девушки ночью влезли в кафе и пытались приготовить пельмени

    Две пьяные девушки влезли в кафе и приготовили пельмени в холодной воде

    В Нью-Йорке две пьяные девушки ночью пробрались в закрытый ресторан и попытались приготовить пельмени в холодной воде. Об этом рассказал владелец заведения Джейсон Ванг на странице в Facebook.

    Инцидент произошел в кафе Xi'an Famous Foods, которое знаменито своей лапшой. Его хозяин решил обсудить ситуацию в соцсетях и приложил видеозапись с камеры видеонаблюдения. «Итак, две нарушительницы вошли и решили приготовить пельмени в холодной воде. Тяга к нашей еде поздней ночью, конечно, похвальна, но все же это нарушение, и нехорошо бродить по чужой кухне и возиться с оборудованием и едой», — рассказал он.

    Владелец заведения также раскрыл, о чем беседовали девушки. Одна вела себя более осмотрительно, просила не включать фритюрницы и переживала, не накажут ли их за такое вторжение. Ее подруга заявляла, что работала в пищевой промышленности и говорила, что никаких проблем не будет.

    В итоге нарушительницы решили свернуть свою «спецоперацию» и прихватили с собой пакет сырых пельмений. Хозяин ресторана заявил, что заявление в полицию еще не подано и призвал ночных гостей связаться с ним и оплатить расходы. Он добавил, что готов принять их снова в своем кафе, когда оно будет открыто, а ночное происшествие готов считать забавной историей. Пользователи Facebook в комментариях были впечатлены тем, что Ванг слишком по-доброму обошелся с девушками.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

    Читайте также: Подборка безумных интерьеров, которые ярко демонстрируют фантазию владельцев. Курьезные фото
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Нью-Йорке пьяные девушки ночью влезли в кафе и пытались приготовить пельмени