В Нью-Йорке пьяные девушки ночью влезли в кафе и пытались приготовить пельмени

Две пьяные девушки влезли в кафе и приготовили пельмени в холодной воде

В Нью-Йорке две пьяные девушки ночью пробрались в закрытый ресторан и попытались приготовить пельмени в холодной воде. Об этом рассказал владелец заведения Джейсон Ванг на странице в Facebook.

Инцидент произошел в кафе Xi'an Famous Foods, которое знаменито своей лапшой. Его хозяин решил обсудить ситуацию в соцсетях и приложил видеозапись с камеры видеонаблюдения. «Итак, две нарушительницы вошли и решили приготовить пельмени в холодной воде. Тяга к нашей еде поздней ночью, конечно, похвальна, но все же это нарушение, и нехорошо бродить по чужой кухне и возиться с оборудованием и едой», — рассказал он.

Владелец заведения также раскрыл, о чем беседовали девушки. Одна вела себя более осмотрительно, просила не включать фритюрницы и переживала, не накажут ли их за такое вторжение. Ее подруга заявляла, что работала в пищевой промышленности и говорила, что никаких проблем не будет.

В итоге нарушительницы решили свернуть свою «спецоперацию» и прихватили с собой пакет сырых пельмений. Хозяин ресторана заявил, что заявление в полицию еще не подано и призвал ночных гостей связаться с ним и оплатить расходы. Он добавил, что готов принять их снова в своем кафе, когда оно будет открыто, а ночное происшествие готов считать забавной историей. Пользователи Facebook в комментариях были впечатлены тем, что Ванг слишком по-доброму обошелся с девушками.

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