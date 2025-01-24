Найдорожче вершкове масло було продано на аукціоні у Польщі

Щорічний бал у польському Торуні опинився у центрі уваги після того, як на ньому було продано з аукціону найдорожчий шматок звичайного масла. Про це пише polsatnews.pl.

Цього тижня у Торуні відбувся 13-й Маршальський бал, захід відвідали 430 гостей, серед яких політики, науковці, підприємці, діячі культури та зірки, він традиційно зібрав велику кількість найнезвичайніших лотів, про які не знали потенційні покупці.

Найбільший ажіотаж викликав у присутніх аукціон «коти в мішку», на якому учасники не знали, що міститься в пакетах, які вони купують.

«Пачка масла марки Mlekovita, яка коштувала 30 тис. злотих була придбана віцепрезидентом компанії Erbud Яцеком Лечковським, який не приховував свого здивування ідеєю організаторів, але був задоволений виставленим на аукціоні призом», – йдеться у статті.

Правда, масло дійсно вийшла бізнесмену мало не «золотим». У перерахунку переможець заплатив $7,4 тис.

Проте інші лоти були більш традиційними і коштовними – зокрема подорож до одного із замків Польщі, поїздка до іспанської Наварри та багато іншого.

Захід мав благодійний характер. Усі зібрані кошти будуть передані Спеціальному Освітньому Центру Сестер св. Ельжбети в Ґрудзьондзі та Фундації Дороти Тарговської в Торуні.

До слова, наручний годинник «Москва Кремль», який належав екснардепу і куму Путіна Віктору Медведчуку, найближчим часом матиме патріотичну родзинку. Про це зазначено у публікації «Главкома» «Мисливці за скарбами Медведчука. Хто і навіщо скуповує годинники і портрети Віктора та Оксани?».