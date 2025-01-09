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Чоловік, який скупляє конфісковані годинники Медведчука, пояснив навіщо вони йому

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Чоловік, який скупляє конфісковані годинники Медведчука, пояснив навіщо вони йому
АРМА продало наручний годинник «Москва Кремль», який належав Медведчуку, за 105 тис. грн
скріншот: ProZorro.Продажі

Якщо вірити покупцю, на годиннику Медведчука «Москва Кремль» з’явиться прапор України?

Наручний годинник «Москва Кремль», який належав екснардепу і куму Путіна Віктору Медведчуку, найближчим часом матиме патріотичну родзинку. Про це зазначено у публікації «Главкома» «Мисливці за скарбами Медведчука. Хто і навіщо скуповує годинники і портрети Віктора та Оксани?».

У коментарі «Главкому» Сергій Бондаренко, який за 105,6 тис. грн придбав годинник Медведчука на аукціоні АРМА, розповів, що насправді цей годинник не має жодної цінності. Справжня його вартість не перевищує 5 тис. грн. Каже, що це був подарунок Путіна своєму куму Медведчуку. Водночас покупець зізнався: купив годинник із… патріотичних міркувань.

«Хочу на циферблаті, де зображено «Москва Кремль», зняти російський стяг і на його місце прикріпити прапор України. Окрім, цього є іще задумка дещо змінити. Це дуже ювелірна робота. Були спеціалісти у Харкові, але вони виїхали за кордон. Зараз важко знайти професіоналів. Коли все перероблю, маю намір продемонструвати це військовим», – поділився планами покупець годинника Медведчука.

Бондаренко зазначив: на аукціонах АРМА на прохання знайомих придбав ще пару годинників із колекції кума Путіна. Наприклад, Dolce&Gabbana з поношеним ремінцем і легкими подряпинами на корпусі за 61,5 тис. грн. І додав, що куплені годинники уже носять нові щасливі власники.

Нагадаємо, що стартова ціна годинника «Москва Кремль» складала 17,4 тис. грн. Уже під час торгів (усього прийшло четверо учасників) вартість годинника «злетіла» ушестеро – до 105,6 тис. грн.

Як вдалося дізнатися «Главкому», починаючи з липня 2024 року, АРМА реалізувала 20 розкішних наручних годинників (понад 7 млн грн), 90 картин (902 тис. грн), автомобіль Maybach (1,8 млн грн), два квадроцикли та баггі на понад 1 млн грн. Серед найдорожчих проданих годинників Patek Philippe – за 1,27 млн грн і Breguet – за 1,11 млн грн.

Вказане багатство належало сімейству Медведчука-Марченко. Його у липні 2022 року Печерський райсуд Києва передав в управління АРМА.  

Нагадаємо, що Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпродало вже 70 картин із колекції колишнього народного депутата від забороненої партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, обвинуваченого у держзраді. Серед них і бурштиновий портрет самого Медведчука.

Також у жовтні АРМА продало останній годинник з арештованої колекції екснардепа Віктора Медведчука на суму 285 тис. грн.

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Теги: Віктор Медведчук ProZorro аукціон майно АРМА

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