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Передали вже пів мільйона. Ексвійськові США збирають гроші на ЗСУ кретивним способом

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Передали вже пів мільйона. Ексвійськові США збирають гроші на ЗСУ кретивним способом
За весь час повномасштабного вторгнення вони передали на потреби ЗСУ понад $500 тис.
фото: Х / KARK 4 News

Чоловіки збирають гроші для української армії на аукціоні Monty's

У США двоє ексвійськових збирають гроші на потреби української армії, розігруючи монети. Про них розповіло видання Kark News.

Так, за весь час повномасштабного вторгнення вони передали на потреби ЗСУ понад $500 тис.

Ветеран Національної гвардії США Джонатан Монтгомері та ветеран американської армії Дуглас Барнетт живуть у штаті Арканзас. Уперше про них дізналися, коли у 2022-му вони зібрали $15 тис. та передали їх на потреби Сил оборони України. Вони розповіли, що щойно дізналися про повномасштабний напад росії на Україну, то одразу ж вирішили допомагати ЗСУ.

«Ми думали над тим, аби поїхати туди (в Україну – «Главком») і стати волонтерами, але тоді б ми залишилися без роботи й дому та розлучилися. Тож ми допомогли в такий спосіб, і ми, мабуть, цим робимо більше добра, ніж якби ми замерзали до смерті в окопі», – каже Джонатан Монтгомері.

Чоловіки збирають гроші для української армії на аукціоні Monty's. Там вони розігрували монети за ціною до $3500 за одну штуку. Такі монети вони відправили у понад 20 штатів країни.

За зібрані кошти вони допомагають купувати, зокрема, медикаменти та транспорт для евакуації поранених із поля бою.

«Це приємне відчуття. Це позбавляє відчуття того, що ти безпорадний. Немає жодних виправдань, ви завжди можете знайти спосіб допомогти», – каже Дуглас Барнетт.

Наступний аукціон відбудеться у січні. Очікується, що чоловіки виставлятимуть на аукціон по 10 монет щотижня. Обидва американських ексвійськових висловили сподівання, що війна в Україні закінчиться до того наступного етапу збору коштів.

Як відомо, спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог планує відвідати Київ на початку січня. Про це повідомило Reuters.

Джерела агентства поінформували, що Келлог у Києві має зустрітися з високопоставленими українськими чиновниками. Водночас спецпредставник не планує летіти до Москви.

Крім того, за даними джерел, команда Келлога працює над організацією зустрічей із лідерами країн у Парижі та Римі. При цьому планування поїздки все ще не завершене і маршрут може змінитися.

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Теги: волонтер США аукціон транспорт напад гроші ветеран війна

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