Нова власниця бурштинового портрета Медведчука дала перший коментар

Жінка, яка за документами купила «раритетний» портрет кума Путіна, …відхрестилася від нього

У листопаді 2024 року Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) продало на аукціоні бурштиновий портрет Віктора Медведчука, датований 2000-ми роками. Переможницею лота стала Еліте Севастьянова. Однак жінка заперечила «Главкому», що купувала цей витвір мистецтва. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Мисливці за скарбами Медведчука. Хто і навіщо скуповує годинники і портрети Віктора та Оксани?».

Бурштиновий портрет Віктора Медведчука було виготовлено на державному підприємстві, яке наразі не діє, «Бурштин», що у Рівному.

Єдиною учасницею аукціону і, у підсумку переможницею, виявилася 60-річна Еліте Севастьянова. Вона заплатила за витвір 6 тис. грн. Про це свідчать результати аукціону та відповідний акт про надходження коштів від Севастьянової на рахунок АРМА.

На аукціоні з продажу портрета Медведчука взяла участь одна учасниця скріншот: ProZorro.Продажі

У бесіді з «Главкомом» сама Еліте Ериківна несподівано заперечила сам факт придбання: мовляв, не купувала портрета Медведчука. Натомість нібито придбала картину «Три ведмедя».

«Главком» відшукав на майданчику ProZorro.Продажі подібну за описом картину, про яку говорила Еліте Севастьянова. Називається вона «Ведмедики у сосновому лісі» з колекції сім’ї Медведчука-Марченко. Цю картину, яка виготовлена з бурштину на дерев’яній дошці, АРМА двічі намагалася продати: спочатку за 54,2 тис. грн (у листопаді 2024 року), а потім за 27,1 тис. грн (у середині грудня). Однак ніхто не прийшов і аукціони вважаються такими, що не відбулися. Тобто запевненням Еліте Севастьянової нема документального підтвердження.

Як вдалося дізнатися «Главкому», починаючи з липня 2024 року, АРМА реалізувала 20 розкішних наручних годинників (понад 7 млн грн), 90 картин (902 тис. грн), автомобіль Maybach (1,8 млн грн), два квадроцикли та баггі на понад 1 млн грн. Серед найдорожчих проданих годинників Patek Philippe – за 1,27 млн грн і Breguet – за 1,11 млн грн.

Вказане багатство належало сімейству Медведчука-Марченко. Його у липні 2022 року Печерський райсуд Києва передав в управління АРМА.

Нагадаємо, що Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпродало вже 70 картин із колекції колишнього народного депутата від забороненої партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, обвинуваченого у держзраді. Серед них і бурштиновий портрет самого Медведчука.

Також у жовтні АРМА продало останній годинник з арештованої колекції екснардепа Віктора Медведчука на суму 285 тис. грн.