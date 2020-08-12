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    Шоу-биз

    Самая сексуальная миллиардерша попозировала топлес для украинского фотографа

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    Миллиардерша Кайли Дженнер - Самая сексуальная миллиардерша попозировала топлес для украинского фотографа
    Миллиардерша Кайли Дженнер

    Автором снимка стала украинский фотограф Саша Самсонова, которая регулярно сотрудничает с сестрами Кардашьян и Дженнер

    Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян и предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, поделилась откровенным снимком. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенном черно-белом фото 23-летняя знаменитость попозировала топлес. При этом обнаженные части тела она прикрыла руками. Образ Дженнер дополнили черная шляпа с вуалью и кольцо. Публикация набрала больше 8,5 миллиона лайков.

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    Самая сексуальная миллиардерша попозировала топлес для украинского фотографа
    Самая сексуальная миллиардерша попозировала топлес для украинского фотографа

    Автором снимка стала украинский фотограф Саша Самсонова, которая регулярно сотрудничает с сестрами Кардашьян и Дженнер.

    Поклонники оценили внешний вид предпринимательницы. «Кайли, ты безумно красивая», «Божественное создание», «Ты очень горяча!», «Отличная грудь», «Королева», — высказывались они в комментариях под постом.

    Недавно в объектив Саши Самсоновой попала полуобнаженная Хлои Кардашьян

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы.

    Если бы в мире кошек существовала премия за самое эмоциональное поведение, то эти шерстяные точно были бы в списке номинантов. Начиная с уличного кота, притворяющегося ранеными, и заканчивая реакцией кошки на новость о беременности — мы собрали для вас самые смешные фото животных, которые своим поведением заслужили титул королей драмы.

     Читайте также: Курьезные фото котов, которые хотят быть пингвинами
    фотография Кардашьян
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