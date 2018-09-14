В этом году лауреаты Шнобелевской премии получили по десять триллионов долларов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правда пока зимбабвийских

В Гарвардском университете Соединенных Штатов в 28-й раз вручили главные антинаучные награды.

Премия по медицине досталась Дэвиду Уортингеру и Марку Митчеллу из Мичиганского университета, предложившим избавляться от камней в почках на американских горках. Для «научного» открытия ученые, вооружившись моделями почек, в которых в общей сложности находилось 174 камня, несколько дней катались в Диснейленде на американских горках.

Шнобелевская премия в области здорового питания досталась Джеймсу Коулу из Университета Брайтона в Великобритании, доказавшему, что людоедство плохо сказывается на физическом состоянии человека. По мнению исследователя, нашим предкам, живущим в палеолите, выгоднее было питаться мамонтами и бизонами, а не собственными сородичами.

Тем временем, ученые из Швеции получили премию в области антропологии, установив, что в зоопарках люди спонтанно копируют движения и мимику обезьян так же часто, как сами животные подражают человеку.

Не обошлось и без магии. Сотрудники Университета Уилфрида Лорье (Канада) попросили 352 студентов, не очень ладящих со своими научными руководителями, жечь их игрушечные копии. Эксперты уверены, что подобная практика способствует улучшению атмосферы к коллективе.

Самая жизненная работа была представлена в номинации «Литература». Австралийские ученые из Квислендского технологического университета обнаружили, что практически никто не читает инструкции к электрическим приборам и гаджетам.