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    Курьез

    В Киргизии устроили чудовищную давку из-за бургеров российского рэпера Тимати (видео)

    • Розсилка
    В Киргизии устроили чудовищную давку из-за бургеров российского рэпера Тимати (видео)

    В милицию никого не доставили

    Если очереди в столичный Black Star Burger вам казались чем-то неадекватным и безумным, то произошедшее в столице Киргизии вам покажется съемкой зомби-хоррора: тысячи жителей Бишкека столпились, чтобы получить заветное лакомство от Тимати, который приехал открывать свой ресторан в городе. В итоге отбивную обезумевшая толпа сделала друг из друга во время начавшейся давки. О каких-либо травмах, помимо психологических — у местных копов, не сообщается.

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    Публикация от SUPER (@super.ru)

    В пресс-службе ГУВД Бишкека сообщили, что некоторые граждане перелезали через ограждение, чтобы приблизиться к звезде, но сотрудники милиции их останавливали, проводили разъяснительные работы и отпускали.

    Джерело: Super

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