В Киргизии устроили чудовищную давку из-за бургеров российского рэпера Тимати (видео)
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Розсилка
В милицию никого не доставили
Если очереди в столичный Black Star Burger вам казались чем-то неадекватным и безумным, то произошедшее в столице Киргизии вам покажется съемкой зомби-хоррора: тысячи жителей Бишкека столпились, чтобы получить заветное лакомство от Тимати, который приехал открывать свой ресторан в городе. В итоге отбивную обезумевшая толпа сделала друг из друга во время начавшейся давки. О каких-либо травмах, помимо психологических — у местных копов, не сообщается.
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В пресс-службе ГУВД Бишкека сообщили, что некоторые граждане перелезали через ограждение, чтобы приблизиться к звезде, но сотрудники милиции их останавливали, проводили разъяснительные работы и отпускали.
Джерело: Super