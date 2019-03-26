В Киргизии устроили чудовищную давку из-за бургеров российского рэпера Тимати (видео)



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В милицию никого не доставили

Если очереди в столичный Black Star Burger вам казались чем-то неадекватным и безумным, то произошедшее в столице Киргизии вам покажется съемкой зомби-хоррора: тысячи жителей Бишкека столпились, чтобы получить заветное лакомство от Тимати, который приехал открывать свой ресторан в городе. В итоге отбивную обезумевшая толпа сделала друг из друга во время начавшейся давки. О каких-либо травмах, помимо психологических — у местных копов, не сообщается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SUPER (@super.ru) 25 Мар 2019 в 11:17 PDT

В пресс-службе ГУВД Бишкека сообщили, что некоторые граждане перелезали через ограждение, чтобы приблизиться к звезде, но сотрудники милиции их останавливали, проводили разъяснительные работы и отпускали.

Джерело: Super