В Лондоне блогер съел белку, чтобы напугать вегетарианцев (видео)

Ранее на вегетарианском фестивале мужчина демонстративно ел свиную голову

Полиция Лондона задержала мужчину после того, как он съел мертвую белку прямо на улице, выступая против вегетарианства. На нем была надета футболка с надписью «Вегетарианство = недоедание», а на шее висела мертвая птица. Задержанный оказался ютьюб-блогером под ником sve3rige (настоящее имя неизвестно), который ведет канал о вреде вегетарианства, сообщает Bird in Flight.

После задержания sv3rige его соратники заявили, что незаконно арестовывать кого-то за публичное поедание белки. «Один из них зашел так далеко, что цитировал отрывки из Библии, в которых христианам предписывают есть мясо. Он утверждал, что такой арест будет нарушением религиозной свободы», - рассказал очевидец в комментарии Newsflare.

Блогер заявил, что приверженцы вегетарианства рассматривают его как религию: «Они слепо верят, что мы можем перейти от употребления мяса к растениям, как коровы, но мы не можем, поскольку мы люди». Представительница The Vegan Society Доминика Пьясецка в ответ на заявления блогера возразила: «Вегетарианцам возможно получить все питательные вещества, в которых нуждается тело. Британская диетическая ассоциация подтверждает, что вегетарианские диеты подходят людям любого возраста».

Джерело: Bird In Flight