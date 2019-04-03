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    Курьез

    В Лондоне блогер съел белку, чтобы напугать вегетарианцев (видео)

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    Фото: unsplash / @geran<br /> <div class="_3LIFq _2Nypu"></div> <div class="_1fC6_"> <div class="_3x_oL _30-Kv _22ere"> <div class="_2Em44 _2KLco"></div> </div> </div> <br /> <div class="_3LIFq _2Nypu"></div> <div class="_1fC6_"> <div class="_3x - В Лондоне блогер съел белку, чтобы напугать вегетарианцев (видео)
    Фото: unsplash / @geran

    Ранее на вегетарианском фестивале мужчина демонстративно ел свиную голову

    Полиция Лондона задержала мужчину после того, как он съел мертвую белку прямо на улице, выступая против вегетарианства. На нем была надета футболка с надписью «Вегетарианство = недоедание», а на шее висела мертвая птица. Задержанный оказался ютьюб-блогером под ником sve3rige (настоящее имя неизвестно), который ведет канал о вреде вегетарианства, сообщает Bird in Flight.

    После задержания sv3rige его соратники заявили, что незаконно арестовывать кого-то за публичное поедание белки. «Один из них зашел так далеко, что цитировал отрывки из Библии, в которых христианам предписывают есть мясо. Он утверждал, что такой арест будет нарушением религиозной свободы», - рассказал очевидец в комментарии Newsflare.

    Блогер заявил, что приверженцы вегетарианства рассматривают его как религию: «Они слепо верят, что мы можем перейти от употребления мяса к растениям, как коровы, но мы не можем, поскольку мы люди». Представительница The Vegan Society Доминика Пьясецка в ответ на заявления блогера возразила: «Вегетарианцам возможно получить все питательные вещества, в которых нуждается тело. Британская диетическая ассоциация подтверждает, что вегетарианские диеты подходят людям любого возраста».

     

    Джерело: Bird In Flight

    полиция вегетарианство
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