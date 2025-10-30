Головна Скотч Курйоз
Ведуча Олена Цинтила зізналася, що її дитина їсть котячий корм (відео)

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
PR-ведуча Цинтила поділилася, що її дитина їсть котячий корм
фото: скріншот PR-марафону 2025

Ведуча PR-марафону розповіла про незвичну звичку дитини після виступу піарниці виробника кормів для тварин

На PR-марафоні у Києві ведуча Олена Цинтила після виступу директорки з управління репутацією та КСВ компанії Kormotech Аліни Смишляк-Бороди, яка презентувала доповідь «Що в мисці? Або 7 стовпів репутації українського FMCG-виробника», несподівано зізналася, що її дитина інколи їсть котячий корм. Про це повідомляє «Главком».

«Моя маленька дворічна дитина під'їдає корм котячий з котячої миски», – розповіла Олена Цинтила.

З усмішкою вона звернулася до спікерки з проханням: «Кладіть, будь ласка, більше желе в корм». Репліка викликала сміх і аплодисменти серед учасників PR-марафону 2025.

Kormotech – це компанія, яка з 2003 року виробляє їжу для котів і собак.

Нагадаємо, в Києві триває PR-марафон 2025, ключовий захід для комунікаційників України, присвячений автентичності брендів, кризовим кейсам та новим стандартам комунікацій. Програма включає десятки виступів і дискусій про довіру, прозорість, соціальну відповідальність та технології у PR.

PR-марафон 2025 у Києві – це щорічний професійний захід для комунікаційників, який проводиться понад 10 років під егідою MMR.ua та бізнес/медіа бюро Ekonomika+. Марафон об’єднує фахівців із маркетингу, PR і корпоративних комунікацій, пропонуючи учасникам обговорення актуальних тенденцій, практичних кейсів та стратегій побудови репутації. 

Коментарі — 0

